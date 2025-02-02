Engelli Çocuklarına İşkence Yapmışlardı: Anne ve Baba Gözaltına Alındı
Engelli Çocuklarına İşkence Yapmışlardı: Anne ve Baba Gözaltına Alındı
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda apartmanın içinde engelli bir çocuğun dövüldüğü yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen ekipler, engelli çocuğu döven kişilerin anne ve babası olduğunu tespit etti. Talihsiz çocuk devlet korunamasına alınırken, anne ile babanın da gözaltında olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı.
Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.
HASSAS GÖRÜNTÜ: Tepki çeken video 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın