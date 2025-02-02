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Engelli Çocuklarına İşkence Yapmışlardı: Anne ve Baba Gözaltına Alındı

Engelli Çocuklarına İşkence Yapmışlardı: Anne ve Baba Gözaltına Alındı

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2025 - 12:17

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda apartmanın içinde engelli bir çocuğun dövüldüğü yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen ekipler, engelli çocuğu döven kişilerin anne ve babası olduğunu tespit etti. Talihsiz çocuk devlet korunamasına alınırken, anne ile babanın da gözaltında olduğu öğrenildi.

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Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı.

Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı.

Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.

HASSAS GÖRÜNTÜ: Tepki çeken video 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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