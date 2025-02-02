Engelli Çocuklarına İşkence Yapmışlardı: Anne ve Baba Gözaltına Alındı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda apartmanın içinde engelli bir çocuğun dövüldüğü yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen ekipler, engelli çocuğu döven kişilerin anne ve babası olduğunu tespit etti. Talihsiz çocuk devlet korunamasına alınırken, anne ile babanın da gözaltında olduğu öğrenildi.