Özlem Zengin’in Gündem Olan Yeğeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Fotoğraf Çektirmiş
Özlem Zengin’in Gündem Olan Yeğeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Fotoğraf Çektirmiş
Geçtiğimiz hafta içi Ankara’da düzenlenen hakim ve savcı atamaları törenine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve yeğeni damga vurmuştu. AK Partili Özlem Zengin’in yeğeninin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.
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Beştepe’de düzenlenen atama töreninde Özlem Zengin atama bekleyen yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtmıştı.
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Gündem olan Özlem Zengin’in yeğeninin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Özlem Zengin’in atama bekleyen yeğeni hakkında törendeki konuşmasına AK Partili isimler de tepki göstermişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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