Soruşturma Sessizliğinin Ardından Manifest Kızları Tolga Akış ve Gizem Kaya’nın Düğününde Görüntülendiler!

25.09.2025 - 19:37

Manifest grubuna açılan soruşturmanın ardından grup üyeleri sessizliğe bürünmüştü. Bir süredir gözlerden uzak olan kızlar, Tolga Akış’ın düğüne katıldı. Hayranlar kızların yeniden sosyal medyalarını aktifçe kullanmalarını dört gözle beklerken düğünden paylaşılan fotoğraf kısa sürede ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim!

Tolga Akış bir süredir birlikte olduğu Gizem Kaya ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Hypers Studio'nun kurucusu olan Tolga Akış, Manifest kızlarını da hayatımıza kazandıran isim olarak tanınıyor. Manifest grubu da bu nedenle düğünde yerlerini aldı.

Düğünden paylaşılan fotoğrafla birlikte Manifest kızlarını gören hayranlar beğeni yağdırdı.

Yorum kutusu da kısa sürede kızların hayranlarından gelen mesajlarla doldu. Manifest kızları Tolga Akış ve Gizem Kaya’yı özel günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zeynep Oktay’ın yeni saçları da dikkatlerden kaçmadı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
