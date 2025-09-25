Soruşturma Sessizliğinin Ardından Manifest Kızları Tolga Akış ve Gizem Kaya’nın Düğününde Görüntülendiler!
Manifest grubuna açılan soruşturmanın ardından grup üyeleri sessizliğe bürünmüştü. Bir süredir gözlerden uzak olan kızlar, Tolga Akış’ın düğüne katıldı. Hayranlar kızların yeniden sosyal medyalarını aktifçe kullanmalarını dört gözle beklerken düğünden paylaşılan fotoğraf kısa sürede ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tolga Akış bir süredir birlikte olduğu Gizem Kaya ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünden paylaşılan fotoğrafla birlikte Manifest kızlarını gören hayranlar beğeni yağdırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın