onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Menajerlik Ajansı Duyurdu: Aras Aydın’ın Babası Hayatını Kaybetti

Menajerlik Ajansı Duyurdu: Aras Aydın’ın Babası Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.09.2025 - 21:55

Ünlü oyuncu Aras Aydın babasının vefat haberiyle sarsıldı. Son zamanlarda oyunculuk kariyerindeki başarısıyla gündeme geliyordu kendisi. Venedik Festivali’nde Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu seçilmişti. 

Ancak bugün oyuncunun ajansı babası Erol Aydın’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncunun babasının bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü biliniyordu.

Ünlü oyuncunun babasının bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde de Erol Aydın için 0 Rh pozitif kan ihtiyacı olduğuna dair paylaşımlar yapılmıştı. Ancak acı haber geldi. Aydın, bugün vefat etti.

Art İstanbul’un Instagram hikayesi 👇

Art İstanbul’un Instagram hikayesi 👇

“Değerli oyuncumuz Aras Aydın’ın babası Erol Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz.”

Bizler de başsağlığı diliyoruz…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın