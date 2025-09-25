Menajerlik Ajansı Duyurdu: Aras Aydın’ın Babası Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu Aras Aydın babasının vefat haberiyle sarsıldı. Son zamanlarda oyunculuk kariyerindeki başarısıyla gündeme geliyordu kendisi. Venedik Festivali’nde Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu seçilmişti.
Ancak bugün oyuncunun ajansı babası Erol Aydın’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Ünlü oyuncunun babasının bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü biliniyordu.
