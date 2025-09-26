onedio
MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef’in Kavgası X’te Gündem Oldu: İzleyiciler İkiye Bölündü

Elif Sude Yenidoğan
26.09.2025 - 08:54

MasterChef’in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde tatsız bir durum yaşandı. Çağatay ile Mehmet Şef arasında çıkan tartışma stüdyoda gergin anlara neden oldu. Mehmet Şef’in Çağatay’ı uyarmasıyla başlayan kavgada, Çağatay’ın şeflerin üstüne doğru yürüdüğü görüldü. Arkadaşları Çağatay’ı sakinleştirmeye çalışırken Mehmet Şef’in “Terbiyesiz” çıkışı dikkat çekti.

Sosyal medyada da gündem olan konuya dair yorumlar gecikmedi. İzleyiciler ikiye bölündü. Gelin detaylara geçelim!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
