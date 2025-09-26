onedio
İpek Filiz Yazıcı Kostümcünün Kovulduğunu Anlatmıştı: Yener Yalçın Kimin Suçlu Olduğunu Açıkladı

İpek Filiz Yazıcı Kostümcünün Kovulduğunu Anlatmıştı: Yener Yalçın Kimin Suçlu Olduğunu Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
26.09.2025 - 13:53

İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde bir anısıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bir çekimdeyken, ara verildiğinde ayakkabılarını değiştirdiğini ve çekimler yeniden başlayınca da giymeyi unuttuğunu anlatıyordu. Kostüm olan ayakkabısını giymeyi unutması, tam paydos verildiğinde sahnelerin yeniden çekilmesine neden olmuştu. Oyuncu, bu olayın ardından kostümcünün işten çıkarıldığını anlatmıştı. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Kimi kostümcü, kimi oyuncu suçlu dedi. Gelin detaylara geçelim!

Sosyal medyada fenomen olan Yener Yalçın konuya dair düşüncesini paylaştı. 👇

Setlerde devamlılığın önemli olduğu aşikardı.

Setlerde devamlılığın önemli olduğu aşikardı.

Ancak Yener Yalçın’a göre ayakkabının devamlılığının sağlanamaması kovulmakla sonuçlanmamalıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

