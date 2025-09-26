İpek Filiz Yazıcı Kostümcünün Kovulduğunu Anlatmıştı: Yener Yalçın Kimin Suçlu Olduğunu Açıkladı

İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde bir anısıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bir çekimdeyken, ara verildiğinde ayakkabılarını değiştirdiğini ve çekimler yeniden başlayınca da giymeyi unuttuğunu anlatıyordu. Kostüm olan ayakkabısını giymeyi unutması, tam paydos verildiğinde sahnelerin yeniden çekilmesine neden olmuştu. Oyuncu, bu olayın ardından kostümcünün işten çıkarıldığını anlatmıştı. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Kimi kostümcü, kimi oyuncu suçlu dedi. Gelin detaylara geçelim!