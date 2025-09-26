İpek Filiz Yazıcı Kostümcünün Kovulduğunu Anlatmıştı: Yener Yalçın Kimin Suçlu Olduğunu Açıkladı
İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde bir anısıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bir çekimdeyken, ara verildiğinde ayakkabılarını değiştirdiğini ve çekimler yeniden başlayınca da giymeyi unuttuğunu anlatıyordu. Kostüm olan ayakkabısını giymeyi unutması, tam paydos verildiğinde sahnelerin yeniden çekilmesine neden olmuştu. Oyuncu, bu olayın ardından kostümcünün işten çıkarıldığını anlatmıştı. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Kimi kostümcü, kimi oyuncu suçlu dedi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada fenomen olan Yener Yalçın konuya dair düşüncesini paylaştı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Setlerde devamlılığın önemli olduğu aşikardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın