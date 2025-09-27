Uzak Şehir'de Boran'ın Ölüp Ölmeyeceği Fragmanda İfşa Olmuş Olabilir
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında Boran'ın ölüp ölmeyeceği konusu işlenmiş. Geçirdiği kazadan sonra ölmeyip yoğun bakımda tutulan Boran'ı tüm ailesi tek tek görürken Boran'ın uyanıp yaşamına devam etmesi veya ölerek diziye tamamen veda etmesi bekleniyor. Seyirci bu ikilemde gidip gelirken fragmanda Boran'ın öldüğüne dair yer alan detay görenleri şoke etti.
Uzak Şehir'in 2. sezonuna Boran'ın hayatta olduğu detayı damga vurdu.
Biz Boran ha öldü ha ölecek derken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında ufak bir ipucu verilmiş olabileceğini fark ettik.
