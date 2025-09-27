onedio
Uzak Şehir'de Boran'ın Ölüp Ölmeyeceği Fragmanda İfşa Olmuş Olabilir

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 09:37

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında Boran'ın ölüp ölmeyeceği konusu işlenmiş. Geçirdiği kazadan sonra ölmeyip yoğun bakımda tutulan Boran'ı tüm ailesi tek tek görürken Boran'ın uyanıp yaşamına devam etmesi veya ölerek diziye tamamen veda etmesi bekleniyor. Seyirci bu ikilemde gidip gelirken fragmanda Boran'ın öldüğüne dair yer alan detay görenleri şoke etti.

Uzak Şehir'in 2. sezonuna Boran'ın hayatta olduğu detayı damga vurdu.

Alya'nın kocası, Cihan'ın abisi olan Boran, Kanada'da ölmüş ve cenazesi memleketine getirilmişti. Zaten dizinin hikayesi de böyle başladı. Boran'ın Cihan'a Alya hakkındaki vasiyetiyle zoraki yapılan evlilik sonrasında işler beklendiği gibi gitmedi ve nur topu gibi CihAl aşkımız ortaya çıktı.

Boran'ın hayatta olmadığından herkes emin olsa da son bölümdeki Boran'ın yaşadığı detayı herkesi dumur etti. Boran'ın ölmeyip yoğun bakımda tutulduğunu gören Cihan, bundan sonra ne yapacağını bilemezken henüz yeni yeni filizlenen CihAl aşkını kaybetmek istemeyen seyirci, Boran'ın ortadan kalkması için olasılıkları konuşmaya başladı.

Biz Boran ha öldü ha ölecek derken Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında ufak bir ipucu verilmiş olabileceğini fark ettik.

Alya'nın Boran'ı gördüğü son fragmanda Boran'ın kalp atışlarını gösteren ekrandaki düz çizgiler dikkatlerden kaçmadı. Kalp atış detayı sosyal medyada gündem olurken seyirci, Boran'ın ölmüş olabileceğini ve Alya'nın onu son kez görmeye geldiğini düşündü. Tabii bir diğer ihtimal de çekim hatasının fragmanda verilmiş olabileceği!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Boran öldü mü?

