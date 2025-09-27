Uzak Şehir'de Boran'ın Ölüp Ölmeyeceği Fragmanda İfşa Olmuş Olabilir

Alya'nın kocası, Cihan'ın abisi olan Boran, Kanada'da ölmüş ve cenazesi memleketine getirilmişti. Zaten dizinin hikayesi de böyle başladı. Boran'ın Cihan'a Alya hakkındaki vasiyetiyle zoraki yapılan evlilik sonrasında işler beklendiği gibi gitmedi ve nur topu gibi CihAl aşkımız ortaya çıktı.

Boran'ın hayatta olmadığından herkes emin olsa da son bölümdeki Boran'ın yaşadığı detayı herkesi dumur etti. Boran'ın ölmeyip yoğun bakımda tutulduğunu gören Cihan, bundan sonra ne yapacağını bilemezken henüz yeni yeni filizlenen CihAl aşkını kaybetmek istemeyen seyirci, Boran'ın ortadan kalkması için olasılıkları konuşmaya başladı.