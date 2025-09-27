onedio
Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Ağlama Sahnesi Yine Dillere Düştü

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 13:13

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam (27 Eylül) yayınlanan son bölümüne Feyza Civelek'in oyunculuk performansı damga vurdu. Rolü gereği ağlamak zorunda olan Civelek'in ağlama sahnesi seyircinin diline düştü. Sosyal medyada Feyza Civelek'in oyunculuğuna yine yorum üstüne yorum geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölümünde rolü gereği ağlamak zorunda olan Feyza Civelek'in performansı dillere düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölümünde rolü gereği ağlamak zorunda olan Feyza Civelek'in performansı dillere düştü.

Senaryoyu annesi Melis Civelek'in üstlendiği projelerde yer alan Civelek, son dönemde aldığı eleştirilere 'Meyve veren ağaç taşlanır' sözüyle yanıt vermişti. Şerbo'nun 106. bölümündeki ağlama performansıyla yine gündem olan Civelek'in o anlarına seyirciden tepkiler gecikmedi.

İşte Feyza Civelek'in ağlamasına gelen tepkilerden bazıları:

İşte Feyza Civelek'in ağlamasına gelen tepkilerden bazıları:
