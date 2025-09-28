Zeki Demirkubuz, Masumiyet Filminin Çekileceği Otelin Sahibine "Porno Çekeceğiz" Demiş!
Derya Alabora, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Melis Tuna gibi isimlerin rol aldığı Masumiyet filmi pek çok ödülün de sahibi olmuştu. Kır sahnesi ve pansiyondaki kavga sahnesiyle de çok konuşulan film, Zeki Demirkubuz'un en sevilen yapımlarından biri olarak görülüyor. Ünlü yönetmen, 1997 yapımlı filmiyle ilgili daha önce duyulmamış bir itirafta bulundu.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeki Demirkubuz'un ödüllü filmi Masumiyet, 1997 yılında yayınlanmasına rağmen hala en sevilen yapımlar arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetmen Zeki Demirkubuz, Altın Koza Film Festivali'nde filmle ilgili bir itirafta bulundu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın