Zeki Demirkubuz, Masumiyet Filminin Çekileceği Otelin Sahibine "Porno Çekeceğiz" Demiş!

Zeki Demirkubuz, Masumiyet Filminin Çekileceği Otelin Sahibine "Porno Çekeceğiz" Demiş!

28.09.2025 - 15:13

Derya Alabora, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Melis Tuna gibi isimlerin rol aldığı Masumiyet filmi pek çok ödülün de sahibi olmuştu. Kır sahnesi ve pansiyondaki kavga sahnesiyle de çok konuşulan film, Zeki Demirkubuz'un en sevilen yapımlarından biri olarak görülüyor. Ünlü yönetmen, 1997 yapımlı filmiyle ilgili daha önce duyulmamış bir itirafta bulundu. 

Zeki Demirkubuz'un ödüllü filmi Masumiyet, 1997 yılında yayınlanmasına rağmen hala en sevilen yapımlar arasında yer alıyor.

Altın Portakal'da En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu, Altın Koza'da En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Yönetmen ödüllerini alan film, daha pek çok ödülün sahibi olmuştu. Filmin çekimleri ise Adana'da gerçekleştirilmişti.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Altın Koza Film Festivali'nde filmle ilgili bir itirafta bulundu:

