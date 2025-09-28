'O da Bir Şey mi' Damga Vurdu! 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
32.'si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın yaptığı ve Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene 8 ödül birden alan O da Bir Şey mi filmi damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
32. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geceye 8 ödül birden alan ve yönetmenliğini Pelin Esmer'in üstlendiği 'O da Bir Şey mi" filmi damgasını vurdu.
Altın Koza Film Festivali'nde Diğer Ödüller de Sahiplerini Buldu
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Bige Önal, yaptığı konuşmayla takdir topladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın