'O da Bir Şey mi' Damga Vurdu! 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

O da Bir Şey mi Filmi Konusu

Söke Film Festivali'ne davet edilen yönetmen Levent ile konakladığı otelde çalışan kat görevlisi Aliye arasındaki hikayeye odaklanan filmde, ikilinin yollarının kesişmesinden sonra yaşananlar konu alınıyor. Aliye'nin bir gece, perde arkasında tesadüfen karşılaştığı bir dinleyiciye yaşam öyküsünü anlatmaya karar vermesiyle gerçek ve hayal dünyası arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor ve bu süreç, yalnızca geleceğini değil, geçmişini de yeniden şekillendirir.

O da Bir Şey mi Filmi Oyuncuları

Filmde Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy rol alıyor.

O da Bir Şey mi 32. Uluslararası Adana Altın Koza Ödülleri'nde Aldığı Ödüller

32. Uluslararası Adana Altın Koza Ödülleri'nde En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer), SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü almayı başardı.