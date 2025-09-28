onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
'O da Bir Şey mi' Damga Vurdu! 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

'O da Bir Şey mi' Damga Vurdu! 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Altın Koza film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 08:48

32.'si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın yaptığı ve Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene 8 ödül birden alan O da Bir Şey mi filmi damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

32. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

32. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Törende tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaja yer verildi. Onur ödülü alan Mehmet Aslantuğ, ödülünü Zeydan Karalar'a adadı.

Aslantuğ konuşmasında, 'Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alsaydım. Ödülümü, haklarında soruşturma görev başındayken de yapılabilecekken, çifte standartla özgürlükleri elinden alınmış; bu ülkeye hizmet etmek isteyen Zeydan Başkan ve benzeri isimler adına alıyorum.' ifadelerine yer verdi.

Geceye 8 ödül birden alan ve yönetmenliğini Pelin Esmer'in üstlendiği 'O da Bir Şey mi" filmi damgasını vurdu.

Geceye 8 ödül birden alan ve yönetmenliğini Pelin Esmer'in üstlendiği 'O da Bir Şey mi" filmi damgasını vurdu.

O da Bir Şey mi Filmi Konusu

Söke Film Festivali'ne davet edilen yönetmen Levent ile konakladığı otelde çalışan kat görevlisi Aliye arasındaki hikayeye odaklanan filmde, ikilinin yollarının kesişmesinden sonra yaşananlar konu alınıyor. Aliye'nin bir gece, perde arkasında tesadüfen karşılaştığı bir dinleyiciye yaşam öyküsünü anlatmaya karar vermesiyle gerçek ve hayal dünyası arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor ve bu süreç, yalnızca geleceğini değil, geçmişini de yeniden şekillendirir.

O da Bir Şey mi Filmi Oyuncuları

Filmde Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy rol alıyor.

O da Bir Şey mi 32. Uluslararası Adana Altın Koza Ödülleri'nde Aldığı Ödüller

32. Uluslararası Adana Altın Koza Ödülleri'nde En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer), SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü almayı başardı.

Altın Koza Film Festivali'nde Diğer Ödüller de Sahiplerini Buldu

Altın Koza Film Festivali'nde Diğer Ödüller de Sahiplerini Buldu

Altın Koza Film Festivali'nde Ödül Kazananlar:

  • En iyi film ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

  • Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: ‘Gündüz Apollon, Gece Athena’ – Emine Yıldırım

  • En iyi yönetmen ödülü: Pelin Esmer- ‘O da Bir Şey mi’

  • En iyi senaryo ödülü: ‘Perde’ – Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç

  • En iyi kadın oyuncu ödülü: Tülin Özen – ‘Perde/ Bige Önal – ‘Buradayım, İyiyim’

  • En iyi erkek oyuncu ödülü: Nazmi Kırık – ‘Uçan Köfteci’

  • Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü: Aslı Işık – ‘Uçan Köfteci’ / Duygu Karaca- ‘Perde’

  • Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü: Bedir Bedir – ‘Perde’

  • En iyi müzik ödülü: Barış Diri – ‘Gündüz Apollon Gece Athena’

  • En iyi görüntü yönetmeni ödülü: Barbu Balasoui (‘O da Bir Şey mi’)

  • En iyi sanat yönetmeni: Elif Taşçıoğlu- ‘O da Bir Şey mi’

  • Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Erhan Örs – ‘Ev’

  • Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu: Merve Asya Özgür – ‘O da Bir Şey mi’

  • Umut veren en iyi erkek oyuncu: Mazlum Sümer-‘Cinema Jazireh’

  • Yılmaz Güney Film Ödülü: ‘Ev’ – Orhan Eskiköy

  • Adana İzleyici Ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

  • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer

  • SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

  • En iyi belgesel film ödülü: ‘Eskisi Gibi

  • Belgesel jüri özel ödülü: ‘Kardeş Türküler ile 30 Yıl’

  • Belgesel mansiyon ödülü: ‘Döngü’

Uluslararası Kısa Film Yarışması

  • En iyi film: ‘Hapiness’

  • Jüri özel ödülü: ‘Qaher’

Ulusal Kısa Film Yarışması

  • En iyi film ödülü: ‘Alis’

  • Jüri özel ödülü: ‘İnziva’

Ulusal Öğrenci Film Yarışması

  • TAFF Pictures ve Fono Film Destek Ödülü: ‘Aslında Herkes’

  • En iyi belgesel film: ‘Taşın Rengi’

  • En iyi canlandırma film: ‘Aile Yemeği’

  • En iyi deneysel film: ‘Mars

  • En iyi kurmaca film: ‘Nepenthe’

Uyarlama

  • Edebiyat uyarlaması jüri özel ödülü: ‘Selvi’ – Orhan Eskiköy

  • Edebiyat uyarlaması en iyi senaryo ödülü: ‘Kesik Baş’ – Pınar Arıkan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Bige Önal, yaptığı konuşmayla takdir topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın