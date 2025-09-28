onedio
Tüyleriniz Ürperecek: IMDb'ye Göre Son Zamanların En İyi 15 Gerilim Filmini Listeledik!

Tüyleriniz Ürperecek: IMDb'ye Göre Son Zamanların En İyi 15 Gerilim Filmini Listeledik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
28.09.2025 - 12:22

Gerilimin dozunu artıran filmleri sevenlere özel bir liste hazırladık. Filmleri, IMDb puanı yüksek yapımlar arasından özenle seçtik. İzlerken sizi koltuğunuza mıhlayacak sahneler ve soluksuz ilerleyen hikayeler var. Eğer siz de gerilim türüne bayılıyorsanız bu liste tam size hitap ediyor. Hazırsanız, güçlü atmosferiyle dikkat çeken yapımlara birlikte göz atalım!

İşte son zamanların en sevilenlerinden önerilerimiz 👇

Reminiscence (2021)

Reminiscence (2021)

Yakın gelecekte geçen hikayede, insanların anılarına geri dönmesini sağlayan bir teknoloji geliştirilmiştir. Nick Bannister adında özel bir dedektif, müşterilerine kaybettikleri anıları yeniden yaşatma fırsatı verir. Ancak bir kadınla tanışmasıyla bu iş kişisel bir takıntıya dönüşür. Kadının ortadan kaybolması, Nick’i hem geçmişin hem de şimdinin karanlık sırlarını araştırmaya iter. Film, aşk ile takıntı arasındaki ince çizgiyi ve insan hafızasının kırılgan yanlarını sorgular.

Malignant (2021)

Malignant (2021)

Madison, kocasıyla yaşadığı gerilim dolu bir olayın ardından korkunç halüsinasyonlar görmeye başlar. Önce bunun zihninin ona oynadığı bir oyun olduğunu düşünür. Fakat gördüğü şiddet dolu sahnelerin aslında gerçek cinayetler olduğunu fark eder. Bu durum onu çocukluk travmalarına ve gizli kalmış bir aile sırrına götürür. Film, klasik korku öğeleriyle sürpriz dolu bir finali bir araya getirir.

The Ice Road (2021)

The Ice Road (2021)

Kanada’nın donmuş bölgelerinde bir maden faciası meydana gelir ve içeride işçiler mahsur kalır. Kurtarma operasyonu için buz kaplı yolları aşması gereken kamyoncular göreve çağrılır. Ancak sadece doğa koşulları değil, işin içinde bir de karanlık planların olduğu ortaya çıkar. Zamanla yarışan kahramanlar, hem buzun kırılma tehlikesiyle hem de ihanetle yüzleşmek zorunda kalır. Film, gerilimi yüksek sahneleriyle izleyiciyi diken üstünde tutar.

Kimi (2022)

Kimi (2022)

Teknoloji şirketinde çalışan Angela, dijital bir ses asistanının kayıtlarını inceleyen bir uzman olarak görev yapmaktadır. Bir gün, sistemde gizemli bir ses kaydına rastlar ve bunun bir suçun kanıtı olabileceğini fark eder. Ancak bu bulguyu ortaya çıkarmak, hem şirketi hem de güçlü çevreleri karşısına alması demektir. Pandemi döneminde izole yaşayan Angela, şehirde tehlikeli bir kovalamacanın içine sürüklenir.

Resurrection (2022)

Resurrection (2022)

Margaret, düzenli bir hayat süren başarılı bir iş kadınıdır. Ancak geçmişinden gelen eski sevgilisi yıllar sonra yeniden karşısına çıkar. Bu karşılaşma, Margaret’in uzun zamandır unuttuğu korkularını ve travmalarını yeniden açığa çıkarır. Kadın, hem kızını korumak hem de kendi hayatını ayakta tutmak için sınırlarını zorlamak zorunda kalır.

Emily the Criminal (2022)

Emily the Criminal (2022)

Emily, borç içinde yaşayan ve sabıka kaydı yüzünden düzgün bir iş bulamayan genç bir kadındır. Hayatını değiştirmek için girdiği geçici işlerden biri, onu yasa dışı bir kredi kartı dolandırıcılık şebekesine sürükler. Önce küçük işlerle başlayan bu yolculuk, kısa sürede tehlikeli bir suç dünyasına dönüşür. Emily, içinde bulunduğu karanlık ortamda zekasını ve cesaretini kullanarak hayatta kalmaya çalışır. Film, toplumdaki adaletsizliklerin insanı nasıl suçun eşiğine getirdiğini çarpıcı biçimde gösterir.

God’s Crooked Lines (2022)

God’s Crooked Lines (2022)

Alice Gould isimli zeki bir kadın, bir akıl hastanesine gönüllü olarak yatış yapar. Amacı, içeride işlenmiş olduğu iddia edilen bir cinayeti çözmektir. Ancak orada geçirdiği günler, gerçek ile hayal arasındaki sınırları giderek bulanıklaştırır. Hastanedeki doktorlar onun akıl sağlığını sorgularken, izleyici de Alice’in niyetinden emin olamaz.

The Killer (2023)

The Killer (2023)

Soğukkanlı bir kiralık katil, işinde hep planlı ve disiplinli davranır. Ancak bir görevin ters gitmesiyle hayatı kontrolünden çıkar. Kaçmaya çalışırken, hem işverenleri hem de kendi iç dünyasıyla hesaplaşmak zorunda kalır. Katil, profesyonelliğini korumak isterken vicdanının sesini de bastıramaz. Film, yalnızlık ve takıntı üzerine karanlık bir portre çizer.

Eileen (2023)

Eileen (2023)

1960’ların Amerika’sında bir ıslah evinde çalışan genç kadın Eileen, sıkıcı ve kasvetli bir yaşam sürmektedir. Kuruma yeni atanan karizmatik bir danışman, onun dünyasını kökten değiştirir. İkisi arasında gizemli bir bağ kurulur ve Eileen giderek karanlık bir hikayenin içine çekilir. Bu ilişki, onu hem özgürlüğe hem de tehlikeye sürükler.

A Haunting in Venice (2023)

A Haunting in Venice (2023)

Ünlü dedektif Hercule Poirot, savaş sonrası Venedik’te inzivaya çekilmiştir. Ancak bir medyumun davetiyle katıldığı oturumda işlenen cinayet, onu yeniden olayların içine sürükler. Gotik atmosferde geçen hikaye, klasik bir “kapalı oda” gizemini andırır. Poirot, mantıkla açıklanamayan olayların arkasındaki gerçeği bulmaya çalışır. Film, Agatha Christie’nin eserlerinden esinlenerek gerilimi yüksek bir atmosfer sunar.

In the Blind Spot (2023)

In the Blind Spot (2023)

Bir ailenin huzurlu görünen hayatı, evlerine taşınan yeni bir bebek bakıcısıyla sarsılır. Başta güven veren bu yabancı, zamanla gizemli davranışlar sergilemeye başlar. Özellikle anne, gördükleriyle kendi akıl sağlığını sorgulamaya başlar. Paranoyanın gerçeğe dönüşüp dönüşmediği sorusu, izleyiciyi sürekli tetikte tutar.

Civil War (2024)

Civil War (2024)

Yakın gelecekte Amerika, büyük bir iç savaşın ortasında kalır. Ülke şehir şehir bölünmüş, düzen tamamen dağılmıştır. Bu ortamda bir grup gazeteci, cepheleri geçerek gerçeği dünyaya aktarmaya çalışır. Ancak haber peşinde koşarken, ölümle burun buruna gelirler.

Night Call (2024)

Night Call (2024)

Gece vardiyasında çalışan bir hemşire, hastanede tuhaf olaylara tanık olur. Önce bunun yorgunluktan kaynaklanan halüsinasyonlar olduğunu düşünür. Fakat yaşananlar giderek ürkütücü bir hal alır. Hemşire, hem kendi hayatını hem de hastaların güvenliğini korumak için gerçeğin peşine düşer. Film, korku ve gerilimi atmosferik bir dille işler.

Don’t Move (2024)

Don’t Move (2024)

Bir kadının hayatı, ansızın karşısına çıkan gizemli bir adamın tehdidiyle altüst olur. Adam, ona en ufak bir hareketinde öleceğini söyler. Bu ölümcül oyunda kadın hem hayatta kalmak hem de kaçış planı yapmak zorundadır. Gerilim her saniye tırmanırken, izleyici kadının psikolojik mücadelesine ortak olur.

Absolution (2024)

Absolution (2024)

Bir rahip, işlediği günahların ağırlığıyla boğuşurken kendini karmaşık bir suç ağının ortasında bulur. Kilisesine sığınan gizemli bir yabancı, onun hayatını tamamen değiştirir. İnanç, adalet ve vicdan arasında kalan rahip, zor kararlar vermek zorundadır. Hikaye, dini sembollerle dolu karanlık bir atmosferde ilerler.

