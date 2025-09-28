Tüyleriniz Ürperecek: IMDb'ye Göre Son Zamanların En İyi 15 Gerilim Filmini Listeledik!
Gerilimin dozunu artıran filmleri sevenlere özel bir liste hazırladık. Filmleri, IMDb puanı yüksek yapımlar arasından özenle seçtik. İzlerken sizi koltuğunuza mıhlayacak sahneler ve soluksuz ilerleyen hikayeler var. Eğer siz de gerilim türüne bayılıyorsanız bu liste tam size hitap ediyor. Hazırsanız, güçlü atmosferiyle dikkat çeken yapımlara birlikte göz atalım!
İşte son zamanların en sevilenlerinden önerilerimiz 👇
Reminiscence (2021)
Malignant (2021)
The Ice Road (2021)
Kimi (2022)
Resurrection (2022)
Emily the Criminal (2022)
God’s Crooked Lines (2022)
The Killer (2023)
Eileen (2023)
A Haunting in Venice (2023)
In the Blind Spot (2023)
Civil War (2024)
Night Call (2024)
Don’t Move (2024)
Absolution (2024)
