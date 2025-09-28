Tüyleriniz Ürperecek: IMDb'ye Göre Son Zamanların En İyi 15 Gerilim Filmini Listeledik!

Teknoloji şirketinde çalışan Angela, dijital bir ses asistanının kayıtlarını inceleyen bir uzman olarak görev yapmaktadır. Bir gün, sistemde gizemli bir ses kaydına rastlar ve bunun bir suçun kanıtı olabileceğini fark eder. Ancak bu bulguyu ortaya çıkarmak, hem şirketi hem de güçlü çevreleri karşısına alması demektir. Pandemi döneminde izole yaşayan Angela, şehirde tehlikeli bir kovalamacanın içine sürüklenir.