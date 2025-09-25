Laik Atak Vakti: Son Yıllara Damga Vuran Kaliteli 15 Türk Filmi Önerisi!

16 yaşındaki Deniz, yaz tatilinde bir sahil kasabasında çocukluk aşkının sevgisini kazanmaya çalışır ve bir aşk üçgeni içinde yol alır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder. Deniz hem ilk aşk hem de yaz aşkı ile verdiği mcadelenin ve yaşadıklarının konu edinildiği bir yaz aşkı filmidir.