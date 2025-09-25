onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Laik Atak Vakti: Son Yıllara Damga Vuran Kaliteli 15 Türk Filmi Önerisi!

Laik Atak Vakti: Son Yıllara Damga Vuran Kaliteli 15 Türk Filmi Önerisi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 00:20

Son yıllarda Türk sineması, güçlü hikayeleri ve etkileyici oyunculuklarıyla birçok yapıma ev sahipliği yaptı. Dramdan biyografiye, toplumsal meselelere değinen filmlerden aşk ve gençlik öykülerine kadar geniş bir yelpazeyle sizler için 15 film seçtik. İşte sizin için hazırladığımız, son yıllara damga vuran ve IMDb puanlarıyla öne çıkan 15 Türk filmi önerisi 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen Yaz (2021)

Geçen Yaz (2021)

16 yaşındaki Deniz, yaz tatilinde bir sahil kasabasında çocukluk aşkının sevgisini kazanmaya çalışır ve bir aşk üçgeni içinde yol alır. Aslı ile yakınlaşmaya çalışan Deniz, bu sırada yakışıklı bir genç olan Burak'ın da Aslı'dan hoşlandığını fark eder. Deniz hem ilk aşk hem de yaz aşkı ile verdiği mcadelenin ve yaşadıklarının konu edinildiği bir yaz aşkı filmidir.

İki Şafak Arasında (2021)

İki Şafak Arasında (2021)

Aile işinde ağır yaralanan bir işçinin ardından Kadir, hayallerini, ailesini ve yaralanan işçinin karısının hayatını etkileyecek ahlaki bir karar vermek zorunda kalmasının konu edinildiği bir filmdir. Kadir'in sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı akşamı iş kazası ile birlikte hem hayatını hem de bildiği ahlaki değerleri yeniden gözden geçireceği bir sürecin içerisine girer.

Okul Tıraşı (2021)

Okul Tıraşı (2021)

İzole bir yatılı okulda gergin bir gün boyunca geçen bu ahlaki drama, bir çocuğun hasta arkadaşını katı bir bürokrasi karşısında kurtarmak için verdiği çaresiz mücadeleyi konu edinir. İzole edilmiş bu okulda artık küçük çocuklar yönetimin baskıları altında ezilmeye başlarlar. Yusuf ise hasta olan arkadaşını doktora götürmek için okul yönetimi, idarenin umursamazlığı ve yaşadığı bölgenin zorlu coğrafyası ile tek başına mücadele eder.

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı derinlikli bir dram filmi. Film, Doğu Anadolu’da görev yapan idealist bir öğretmenin, küçük bir kasabada yaşadığı hayal kırıklıkları ve sıkışmışlık duygusu üzerinden ilerliyor. Karakter, yaşadığı yalnızlık ve adaletsizliklerle mücadele ederken kendi iç dünyasıyla da hesaplaşmak zorunda kalıyor. Hikaye, umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen insan ruhunu güçlü görsellerle yansıtıyor. Toplumsal sorunlarla bireysel çatışmaların iç içe geçtiği film, ağır temposuna rağmen izleyiciyi derin düşüncelere sürüklüyor.

Kurak Günler (2022)

Kurak Günler (2022)

Film, Anadolu’nun küçük bir kasabasına yeni atanan genç savcının karşılaştığı güç dengelerini ve zorlu kararları anlatıyor. Görevine idealist bir bakış açısıyla başlayan savcı, kısa süre içinde kasabadaki çıkar çatışmaları ve derinleşen kutuplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yerel halkın gizlediği sırlar ve politik gerilimler, görevini yerine getirmesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Savcının yalnızlaşması, bireysel vicdanıyla toplumsal baskı arasındaki gerilimi açık biçimde ortaya koyuyor. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken film, hukukun ve adaletin sınırlarını sorgulatan güçlü bir yapım olarak öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cici (2022)

Cici (2022)

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği, aile içindeki bastırılmış duyguları ve geçmişle yüzleşmeyi işleyen dram filmi Cici’de, yıllar sonra baba evinde bir araya gelen aile üyeleri, geçmişteki acıların ve sırların gölgesinde yeniden bir arada bulunur. Özellikle baba figürüyle kurulan ilişkiler, karakterlerin hayatlarına yön veren derin izler bırakmıştır. Ev ortamında geçen diyaloglar, aile bireylerinin yıllardır sakladıkları kırgınlıkları ve pişmanlıkları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarır. Yoğun duygularla ilerleyen hikaye, hem bireysel hem de toplumsal hafızaya dokunan bir anlatı sunar.

Aşk, Mark ve Ölüm (2022)

Aşk, Mark ve Ölüm (2022)

Almanya’ya işçi olarak giden Türklerin hikayesini merkezine alan belgesel, göçün yarattığı kültürel değişimleri müzik üzerinden anlatıyor. 1960’lardan itibaren Almanya’da doğan arabesk ve protest şarkılar, hem memleket hasretini hem de yeni bir hayata tutunma mücadelesini yansıtıyor. Film, göçmenlerin yaşadığı zorlukları, kimlik arayışlarını ve dayanışma kültürünü samimi bir dille gözler önüne seriyor.

Hayat (2023)

Hayat (2023)

Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan genç bir kızın hayalleri ve hayat mücadelesi, filmin merkezinde yer alıyor. Ailesinin beklentileri ve çevresindeki baskılarla boğuşan karakter, kendi yolunu bulmak için çabalıyor. Dar kalıpların içinde özgürleşmeye çalışan bu genç kızın hikayesi, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de duygulandırıyor. Gerçekçi anlatımıyla büyüme sancılarını ortaya koyan yapım, samimi dokusuyla öne çıkıyor.

Do Not Disturb (2023)

Do Not Disturb (2023)

Do Not Disturb, Cem Yılmaz’ın Netflix için yazıp yönettiği kara mizah unsurlarıyla süslü bir komedi filmi. Hikaye, pandemi sonrası işsiz kalan Ayzek’in bir otelde gece vardiyasında işe başlamasıyla gelişiyor. Yeni hayatına tutunmaya çalışan Ayzek, otelde karşılaştığı birbirinden tuhaf misafirler ve absürt olaylarla kendini komik bir kaosun içinde buluyor. Film, hem günümüz insanının yalnızlığını ve güvensizliklerini hicvediyor hem de Cem Yılmaz’ın farklı tarzını ortaya koyuyor.

İllegal Hayatlar (2023)

İllegal Hayatlar (2023)

Mahsun Karaca’nın başrolünde olduğu İllegal Hayatlar, üç yakın arkadaşın kaçak kumarhane işlemeye çalışırken beklenmedik yollara sapmasını konu alan bir komedi filmidir. Yönetmenliğini Cenk Çelik’in üstlendiği filmin hikayesi ve ana karakterleri Mahsun Karaca’nın performansıyla ön plana çıktı. Filmde Mahsun, polis baskınlarından kurtulmak için sahte bir siyasi parti kurma fikrini ortaya atar ve bu plan, arkadaşlarıyla birlikte hem komik hem de absürt olaylara yol açar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cadı (2024)

Cadı (2024)

Genç bir kadının köyde yaşanan gizemli olaylarla birlikte cadı olduğu iddiası, kasaba halkını büyük bir korkuya sürüklüyor. Halkın önyargıları ve batıl inançları giderek artarken, olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Furkan Andıç’ın hayat verdiği karakter ise bu gerilimin ortasında hem gerçekleri açığa çıkarmaya hem de masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Karanlık atmosferiyle öne çıkan film, gerilim ve dramı bir arada sunuyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları (2024)

Cem Karaca’nın Gözyaşları (2024)

Efsane sanatçı Cem Karaca’nın hayatını merkeze alan film, onun hem sahne yolculuğunu hem de sürgün yıllarındaki zorlu süreçleri perdeye taşıyor. Müzik dolu sahnelerin yanı sıra siyasi baskılar ve aile içindeki çatışmalar da öykünün önemli parçaları arasında yer alıyor. Film, sanatçının güçlü duruşunu, müziğiyle verdiği mesajları ve toplum üzerindeki etkisini etkileyici bir dille anlatıyor. Seyirciye hem nostalji hem de duygusal bir yüzleşme yaşatan yapım, Karaca’nın iz bırakan mirasını hatırlatıyor.

Atatürk I (2024)

Atatürk I (2024)

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlayarak askeri okul dönemine uzanan film, liderin karakter oluşumuna odaklanıyor. Balkanlar’daki savaş atmosferi, Osmanlı’nın çalkantılı yapısı ve genç Mustafa’nın azmi, hikayenin merkezinde yer alıyor. Film, onun ileride göstereceği kararlılığın ve liderlik vasıflarının nasıl şekillendiğini güçlü sahnelerle işliyor. Seyirciyi hem tarihi bir yolculuğa çıkarıyor hem de Atatürk’ün kişisel mücadelesine tanıklık ettiriyor.

Atatürk II (2024)

Atatürk II (2024)

Milli Mücadele yıllarını konu alan film, Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan büyük yolculuğunu perdeye taşıyor. Anadolu’nun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelesi, dönemin zorlukları ve stratejik kararlarla birlikte anlatılıyor. Atatürk’ün hem asker hem de lider olarak sergilediği kararlılık, halkın umudunu yeniden yeşerten bir güç olarak öne çıkıyor. Film, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreci duygusal ve tarihi yönleriyle izleyiciye aktarıyor.

Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

Anadolu’nun farklı köylerinden derlenen hikayeleri bir araya getiren film, Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki değişimi ve dönüşümü anlatıyor. Toplumun modernleşme sürecine tanıklık eden karakterler, bir yandan eski alışkanlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Film, müzik ve dramatik sahneleriyle hem dönemin ruhunu hem de halkın yaşadığı içsel çatışmaları güçlü biçimde yansıtıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
7
6
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tipikbiri

Sadece Ayla'yı kaçıncı sırada göreceğimi merak ederek geldim. Neye göre, kime göre derler insana...

Thistle

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı her yerde :D

Aslı Altıntaş

Görülmüştür filmini hep izlemek istedim ama hiç bulamadım nereden izleyebilirim arkadaşlar.

Dilan Bayram

https://xfactorfilm.com/gorulmustur-izle/

Alicem Oğuz

Aralarında izlediklerim; Müslüm,Cinayet Süsü, Ölümlü Dünya, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Aile Arasında, Nuh Tepesi, Arif V 216. Sen Ben Lenin filmini merak... Devamını Gör