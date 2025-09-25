Laik Atak Vakti: Son Yıllara Damga Vuran Kaliteli 15 Türk Filmi Önerisi!
Son yıllarda Türk sineması, güçlü hikayeleri ve etkileyici oyunculuklarıyla birçok yapıma ev sahipliği yaptı. Dramdan biyografiye, toplumsal meselelere değinen filmlerden aşk ve gençlik öykülerine kadar geniş bir yelpazeyle sizler için 15 film seçtik. İşte sizin için hazırladığımız, son yıllara damga vuran ve IMDb puanlarıyla öne çıkan 15 Türk filmi önerisi 👇
Geçen Yaz (2021)
İki Şafak Arasında (2021)
Okul Tıraşı (2021)
Kuru Otlar Üstüne (2023)
Kurak Günler (2022)
Cici (2022)
Aşk, Mark ve Ölüm (2022)
Hayat (2023)
Do Not Disturb (2023)
İllegal Hayatlar (2023)
Cadı (2024)
Cem Karaca’nın Gözyaşları (2024)
Atatürk I (2024)
Atatürk II (2024)
Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)
Sadece Ayla'yı kaçıncı sırada göreceğimi merak ederek geldim. Neye göre, kime göre derler insana...
Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı her yerde :D
Görülmüştür filmini hep izlemek istedim ama hiç bulamadım nereden izleyebilirim arkadaşlar.
https://xfactorfilm.com/gorulmustur-izle/
Aralarında izlediklerim; Müslüm,Cinayet Süsü, Ölümlü Dünya, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Aile Arasında, Nuh Tepesi, Arif V 216. Sen Ben Lenin filmini merak... Devamını Gör