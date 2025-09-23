Hızlı ve Öfkeli Hayranlarının Büyük Zevkle İzleyeceği Araba ve Hız Temalı 15 Dizi ve Film
Hızlı ve Öfkeli serisini seviyor ve arabaları izlemekten büyük keyif alıyorsanız sizleri böyle alalım. Hız tutkunları için araba ve hız temalı 15 dizi ve filmi derledik, içine de bir miktar yarış koyduk! Gelin, izlerken adrenalininizin yükseleceği 15 yapıma birlikte göz atalım!
1. Gran Turismo (2023)
2. Schumacher (2021)
3. 100 Days to Indy (2023)
4. Overtake! (2023)
5. NW200: The Real Road Race (2022)
6. Race: Bubba Wallace (2022)
7. Motorheads (2025)
8. F1: The Academy (2025)
9. We Are The Champions: Soapbox Racing (2020)
10. Hyperdrive (2019)
11. Cars on the Road (2022)
12. Drive to Survive
13. Senna vs Prost: Rivalry Reborn
14. Apex: The Secret Race Across America
15. Ford v Ferrari (2019)

