onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hızlı ve Öfkeli Hayranlarının Büyük Zevkle İzleyeceği Araba ve Hız Temalı 15 Dizi ve Film

Hızlı ve Öfkeli Hayranlarının Büyük Zevkle İzleyeceği Araba ve Hız Temalı 15 Dizi ve Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 22:52

Hızlı ve Öfkeli serisini seviyor ve arabaları izlemekten büyük keyif alıyorsanız sizleri böyle alalım. Hız tutkunları için araba ve hız temalı 15 dizi ve filmi derledik, içine de bir miktar yarış koyduk! Gelin, izlerken adrenalininizin yükseleceği 15 yapıma birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gran Turismo (2023)

1. Gran Turismo (2023)

Oyunla gerçekliğin iç içe geçtiği nadir işlerden biri olan Gran Torismo'da bir gencin bilgisayar başından kalkıp gerçek pistte direksiyon sallamasını izlerken, insan “ya olur mu” diye soruyor ama hikâye gerçek olunca iş değişiyor. Fren sesleri, motorun bağırışı, virajda terleyen eller… Hız tutkusu perdeyi yarıyor adeta.

2. Schumacher (2021)

2. Schumacher (2021)

Schumacher (2021) belgeseli hız tutkunları için bambaşka bir etkiye sahip. Efsane pilotun kariyerine, aile hayatına, başarılarının perde arkasına bakıyorsun. Sadece yarış değil; bir insanın sınırlarını zorlaması, başarıya giden yolda bedel ödemesi de var. Motor sesinden çok kalp atışını duyuyorsun burada.

3. 100 Days to Indy (2023)

3. 100 Days to Indy (2023)

Indianapolis 500 öncesi 100 gün, sürücülerin stresini, hazırlığını, evdeki halleriyle pistteki halleri arasındaki farkı görüyorsun. Araba yağ içinde, lastikler sıcakta, pilotlar nefes nefese… O atmosfer insanı içine çekiyor, “Ben de orada olsam” dedirtiyor.

4. Overtake! (2023)

4. Overtake! (2023)

Overtake! bir anime ama sadece çizgilerden ibaret değil; F4 pistindeki mücadeleyle, genç sürücülerin hayalleriyle dolu. Haruka direksiyon başında, küçük bir ekiple pistte var olmaya çalışıyor. Çizgiler öyle canlı ki lastik dumanını burnunda hissediyorsun.

5. NW200: The Real Road Race (2022)

5. NW200: The Real Road Race (2022)

NW200: The Real Road Race'de İrlanda yollarında ölümle dans eden motorcuları izliyorsun. Asfalt dar, viraj keskin, rüzgâr acımasız. Ölüm kokusu var ama tutkudan vazgeçemeyen adamlar da var. Gerçek yarışın gölgesi işte bu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Race: Bubba Wallace (2022)

6. Race: Bubba Wallace (2022)

Bu karakter belgeselinde NASCAR’daki tek siyahi pilotun hem pistte hem toplumda verdiği mücadeleyi görüyorsun. Yarış, direksiyonla bitmiyor; medya, sponsor, toplum baskısı da cabası. Arabadan çok insanın dayanıklılığı yarıştırılıyor burada.

7. Motorheads (2025)

7. Motorheads (2025)

Motorheads, lise yıllarında sokak yarışlarına bulaşan bir grup gencin hikâyesi. Arabalar var, aşk var, aile problemleri var; neon ışıkları altında hız yapmak var. Tam Fast & Furious ruhuna göz kırpıyor, ama daha küçük ölçekli, daha insancıl.

8. F1: The Academy (2025)

8. F1: The Academy (2025)

Bu belgeselde kadın pilotların sahneye çıkışı, pistteki varlık mücadelesi, takımlarla yaşadıkları çatışmalar anlatılıyor. Yarış görüntüleri kadar kulisler de çekiyor insanı. “Kadınlar yapamaz” diyenlere inat, direksiyona geçen cesur eller var.

9. We Are The Champions: Soapbox Racing (2020)

9. We Are The Champions: Soapbox Racing (2020)

Küçük arabalarla yapılan sabun kutusu yarışları belki basit görünüyor ama içindeki yaratıcılık ve hız tutkusu aynı. İnsan çocuk gibi gülüyor ama bir yandan da “yarış ruhtur” diyorsun.

10. Hyperdrive (2019)

10. Hyperdrive (2019)

Hyperdrive, devasa bir yarış parkuru, gerçek yarışçılar, şovun ve hızın birleşimi. Lastikler bağırıyor, izleyici heyecanla nefesini tutuyor. O atmosfer hâlâ yeni gibi taze geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Cars on the Road (2022)

11. Cars on the Road (2022)

Pixar’ın araba dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Belki saf yarış değil ama hız, yolculuk, motor sesi… çocuk gibi izliyorsun, büyük gibi gülümseyerek.

12. Drive to Survive

12. Drive to Survive

Drive to Survive, Formula 1 belgesel dünyasının zirvesi oldu. Pist arkasında dönen oyunları, takımların çekişmelerini öyle anlatıyor ki yarıştan çok drama izliyorsun ama bu drama hız kokuyor. Netflix sağ olsun, F1’i geniş kitlelere sevdiren işte bu!

13. Senna vs Prost: Rivalry Reborn

13. Senna vs Prost: Rivalry Reborn

Belki eski hikâyeyi anlatıyor ama yeni çekimlerle, röportajlarla, motor sporlarının ruhunu günümüze taşıyor. Pistteki rekabeti insanın içine işleyen türden.

14. Apex: The Secret Race Across America

14. Apex: The Secret Race Across America

Apex: The Secret Race Across America'nın 2020 sonrası yayınlanan genişletilmiş versiyonları var. Amerika yollarında gizli yarışlar, adrenalinle yoğrulmuş maceralar… Lastiğin sıcak asfaltla buluştuğu o an, “işte hız budur” dedirtiyor.

15. Ford v Ferrari (2019)

15. Ford v Ferrari (2019)

Filmde otomotiv tasarımcı Carroll Shelby ve yarış arabası şoförü Ken Miles'ın liderliğindeki bir Amerikan mühendis ve tasarım ekibi konu alınıyor. Bu ekibin tek amacı ise üst üste Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanan efsanevi Ferrari'yi yeni bir araba ile 1966 senesinde Le Mans 24 Saat yarışında yenmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
3
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın