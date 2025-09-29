onedio
Tüm Zamanların Eylül Rekoru Kırıldı: 80 TL'ye İnen Biletlerin Ardından İzleyiciler Sinemaya Akın Etti

29.09.2025 - 22:01

27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Sinema Festivali kapsamında 1500 salonda biletlerin 80 TL'ye satılması beyaz perdeye olan ilgiyi artırdı. İzleyicinin akın ettiği hafta sonunda sinema salonlarında tüm zamanların eylül ayı hafta sonu rekoru kırıldı.

Kaynak: Box Office Türkiye

Geçtiğimiz hafta sonu 1500 sinema salonunda biletler 80 TL'den satışa çıktı.

27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Sinema Festivali kapsamında 80 TL'ye satılan biletler, sinema salonlarına olan ilgiyi yeniden artırdı. 780 bini aşkın seyirci uzun bir aradan sonra yeniden 1500 salonda yer aldı, filmler uzun bir aradan sonra dolu salonlara oynadı.

Rekor kırılan hafta sonunda en yüksek izleyici sayısına ulaşan film Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites) oldu.

Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites) filmini, 122 bin 956 seyirci izleyerek açılış hafta sonunun bile oldukça üzerine çıkmasını sağladı. Haftanın yeni filmlerinden Tafiti: Çölde Macera, 91 bin 879 seyirciyle açılışını ikinci sırada yer alırken, bir diğer yeni film Oflu Hoca 5 87 bin 659 seyirciyle üçüncü sıradan listeye girdi. Toplamda 200 bin seyirci baremini aşan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, 72 bin 732 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Animasyon film Süper Charlie ise 71 bin 185 seyirciyle ilk beşte yer almayı başardı.

