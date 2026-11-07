Bir Başkadır'dan Avengers'a 2027'ye Girmeden İzleyiciyle Buluşacak 15 Dizi ve Film
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2026'nın son haftalarında hem dijital platformların hem de sinema salonlarının takvimi dolu. Bir Başkadır altı yıl aradan sonra ikinci sezonuyla dönerken Güç Yüzükleri, Percy Jackson ve Maxton Hall da yeni bölümleriyle geliyor. Sinemada ise Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten Rafadan Tayfa'nın yeni macerasına uzanan bir liste var. Üstelik Dune ve Avengers aynı gün vizyona giriyor!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kasımda Orta Dünya'ya, aralıkta Maxton Hall'a dönüyoruz.
Kasım vizyonunda Godzilla, Açlık Oyunları ve Aşk Tesadüfleri Sever var!
Aralıkta Dune ve Avengers aynı gün vizyona giriyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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