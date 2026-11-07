Bir Başkadır'dan Avengers'a 2027'ye Girmeden İzleyiciyle Buluşacak 15 Dizi ve Film

Dizi takvimini 11 Kasım'da Güç Yüzükleri açıyor. Prime Video'nun Orta Dünya uyarlaması üçüncü sezonuna girerken ertesi gün Netflix'te iki dönüş birden var. Berkun Oya'nın Bir Başkadır'ı, ilk sezonundan altı yıl sonra dört bölümlük yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Avusturya sarayına dönmek isteyenler için de The Empress'in üçüncü ve son sezonu aynı gün yayınlanıyor.

Kasımın ikinci yarısında Percy Jackson and the Olympians, Rick Riordan'ın Titan'ın Laneti kitabından uyarlanan üçüncü sezonuyla geliyor. Disney+, sezonu 20 Kasım'da ilk iki bölümle açacak. Ay sonunda Alper Çağlar'ın Göktürklerin kuruluşuna giden süreci anlattığı İlk Göktürk dizisi, HBO Max'te 30 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Aralıkta ise Ruby ve James'in hikayesine veda etmeye hazırlanan Maxton Hall, üçüncü ve son sezonuyla dönüyor.

Dizi takvimi şöyle:

11 Kasım: Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. sezon (Prime Video)

12 Kasım: Bir Başkadır 2. sezon (Netflix)

12 Kasım: The Empress 3. sezon (Netflix)

20 Kasım: Percy Jackson and the Olympians 3. sezon (Disney+)

30 Kasım: İlk Göktürk (HBO Max)

9 Aralık: Maxton Hall 3. sezon (Prime Video)