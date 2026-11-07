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Bir Başkadır'dan Avengers'a 2027'ye Girmeden İzleyiciyle Buluşacak 15 Dizi ve Film

Bir Başkadır'dan Avengers'a 2027'ye Girmeden İzleyiciyle Buluşacak 15 Dizi ve Film

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 15:22 Son Güncelleme: 07.11.2026 - 15:33
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2026'nın son haftalarında hem dijital platformların hem de sinema salonlarının takvimi dolu. Bir Başkadır altı yıl aradan sonra ikinci sezonuyla dönerken Güç Yüzükleri, Percy Jackson ve Maxton Hall da yeni bölümleriyle geliyor. Sinemada ise Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten Rafadan Tayfa'nın yeni macerasına uzanan bir liste var. Üstelik Dune ve Avengers aynı gün vizyona giriyor!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kasımda Orta Dünya'ya, aralıkta Maxton Hall'a dönüyoruz.

Kasımda Orta Dünya'ya, aralıkta Maxton Hall'a dönüyoruz.

Dizi takvimini 11 Kasım'da Güç Yüzükleri açıyor. Prime Video'nun Orta Dünya uyarlaması üçüncü sezonuna girerken ertesi gün Netflix'te iki dönüş birden var. Berkun Oya'nın Bir Başkadır'ı, ilk sezonundan altı yıl sonra dört bölümlük yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Avusturya sarayına dönmek isteyenler için de The Empress'in üçüncü ve son sezonu aynı gün yayınlanıyor.

Kasımın ikinci yarısında Percy Jackson and the Olympians, Rick Riordan'ın Titan'ın Laneti kitabından uyarlanan üçüncü sezonuyla geliyor. Disney+, sezonu 20 Kasım'da ilk iki bölümle açacak. Ay sonunda Alper Çağlar'ın Göktürklerin kuruluşuna giden süreci anlattığı İlk Göktürk dizisi, HBO Max'te 30 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Aralıkta ise Ruby ve James'in hikayesine veda etmeye hazırlanan Maxton Hall, üçüncü ve son sezonuyla dönüyor.

Dizi takvimi şöyle:

11 Kasım: Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. sezon (Prime Video)

12 Kasım: Bir Başkadır 2. sezon (Netflix)

12 Kasım: The Empress 3. sezon (Netflix)

20 Kasım: Percy Jackson and the Olympians 3. sezon (Disney+)

30 Kasım: İlk Göktürk (HBO Max)

9 Aralık: Maxton Hall 3. sezon (Prime Video)

Kasım vizyonunda Godzilla, Açlık Oyunları ve Aşk Tesadüfleri Sever var!

Kasım vizyonunda Godzilla, Açlık Oyunları ve Aşk Tesadüfleri Sever var!

13 Kasım'da Türkiye'de iki farklı uyarlama ve devam hikayesi sinemada buluşuyor. Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One'ın ardından Godzilla Minus Zero ile seriye dönüyor. Ebenezer: Bir Noel Şarkısı ise Charles Dickens'ın klasik hikayesini yeniden beyazperdeye taşıyor. Godzilla'nın Japonya ve Kuzey Amerika gösterimleri daha erken başlasa da Türkiye vizyon takviminde film 13 Kasım'da yer alıyor.

20 Kasım'da Panem'e dönmek isteyenlerle yerli romantik film bekleyenler için iki seçenek var. Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, Katniss'in akıl hocası olarak tanıdığımız Haymitch'in gençliğine ve kendi katıldığı oyunlara gidiyor. Aynı gün Aşk Tesadüfleri Sever 3 izleyiciyle buluşuyor. Kasımın son haftasında ise aile komedisi Zor Baba 4 vizyona giriyor.

Kasım vizyon takvimi şöyle:

13 Kasım: Godzilla Minus Zero, Ebenezer: Bir Noel Şarkısı

20 Kasım: Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, Aşk Tesadüfleri Sever 3

27 Kasım: Zor Baba 4

Aralıkta Dune ve Avengers aynı gün vizyona giriyor.

Aralıkta Dune ve Avengers aynı gün vizyona giriyor.

Aralık vizyonunda ilk durak 4 Aralık'ta Vahşi Gece 2. Ayın en yoğun günüyse 18 Aralık. Denis Villeneuve'ün Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç filmiyle Marvel'ın Avengers: Doomsday filmi aynı cuma günü seyirci karşısına çıkacak. Yılın son cumasında da Rafadan Tayfa: Gordion var. Tayfa bu kez Gordion düğümünü çözmek ve Midas'ın sırrını korumak için yola çıkıyor.

Aralık vizyon takvimi şöyle:

4 Aralık: Vahşi Gece 2

18 Aralık: Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç, Avengers: Doomsday

25 Aralık: Rafadan Tayfa: Gordion

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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