Yeşilçam'ın Kilink'i Oktay Gürsel'in 84 Yaşındaki Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!

Gözlerden uzak, mutlu bir yaşam sürdüren Oktay Gürsel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde eşiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Oyuncunun son hali hayranlarının dikkatini çekti.

Yeşilçam hayranları 'Yıllar sinemanın ilk Kilink'ine de acımamış' ve 'Asil duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş' yorumlarıyla oyuncuya vefa mesajları gönderdi. Fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği paylaşılmadı.