article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam'ın Kilink'i Oktay Gürsel'in 84 Yaşındaki Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!

Yeşilçam'ın Kilink'i Oktay Gürsel'in 84 Yaşındaki Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 14:31 Son Güncelleme: 07.11.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın Kilink serisinde maskeli karakteri sinemaya taşıyan isimlerden biri olarak anılan Oktay Gürsel, yıllar sonra yeniden gündemde. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Tanju Korel ve Salih Güney gibi isimlerle aynı seti paylaşan 84 yaşındaki oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Gürsel'in son hali, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oktay Gürsel, milli atletlikten Yeşilçam setlerine uzanan sıra dışı bir hayat yaşadı.

Oktay Gürsel, milli atletlikten Yeşilçam setlerine uzanan sıra dışı bir hayat yaşadı.

28 Ocak 1942'de Gaziantep'te doğan Oktay Gürsel, gençlik yıllarında sporla tanıştı. Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken çekiç atmada Türkiye birincisi oldu, genç milli takıma seçildi ve Galatasaray Atletizm Takımı'na transfer oldu.

Güçlü fiziği ve akrobasi yeteneği sayesinde sinemaya adım attı. Aktör Hüseyin Peyda'nın desteğiyle 1964 yapımı 'Cilalı İbo ve Kırk Haramiler' filmiyle kamera karşısına geçti. 40'tan fazla filmde rol alan oyuncu, Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı setleri paylaştı.

Gürsel, Yeşilçam'ın Kilink serisiyle hafızalara kazındı.

Gürsel, Yeşilçam'ın Kilink serisiyle hafızalara kazındı.

Gürsel, Yeşilçam'ın bir döneme damga vuran fantastik polisiye serisi Kilink'te iskelet kostümlü maskeli karakteri sinemaya taşıyan isim olarak anılıyor. Hayranları da oyuncuyu 'sinemanın ilk Kilink'i' olarak hatırlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Oktay Gürsel'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Oktay Gürsel'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Gözlerden uzak, mutlu bir yaşam sürdüren Oktay Gürsel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde eşiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Oyuncunun son hali hayranlarının dikkatini çekti.

Yeşilçam hayranları 'Yıllar sinemanın ilk Kilink'ine de acımamış' ve 'Asil duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş' yorumlarıyla oyuncuya vefa mesajları gönderdi. Fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği paylaşılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın