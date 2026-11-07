Yeşilçam'ın Kilink'i Oktay Gürsel'in 84 Yaşındaki Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!
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Yeşilçam'ın Kilink serisinde maskeli karakteri sinemaya taşıyan isimlerden biri olarak anılan Oktay Gürsel, yıllar sonra yeniden gündemde. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Tanju Korel ve Salih Güney gibi isimlerle aynı seti paylaşan 84 yaşındaki oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Gürsel'in son hali, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Oktay Gürsel, milli atletlikten Yeşilçam setlerine uzanan sıra dışı bir hayat yaşadı.
Gürsel, Yeşilçam'ın Kilink serisiyle hafızalara kazındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Oktay Gürsel'in son hali hayranlarını şaşırttı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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