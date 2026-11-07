Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz'dan Hamilelik İtirafı: “Sınırda Çıktı”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuruluş Orhan dizisindeki Asporça Hatun rolüyle tanınan Alina Boz, 2023'te işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti. Bir süre önce ilk bebeklerini, bir kızı beklediklerini duyuran çift için büyük gün yaklaşıyor. 6. ayın sonuna yaklaşan Alina Boz, bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hamilelik sürecinde şeker değerinin sınırda çıktığını açıkladı.
Alina Boz, Kuruluş Orhan'daki Prenses Asporça rolüyle tanındı.
Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023'te evlendi ve bir kız bebek bekliyor.
Alina Boz, şekerinin sınırda çıktığını ve diyet yaptığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın