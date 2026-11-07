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Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz'dan Hamilelik İtirafı: “Sınırda Çıktı”

Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz'dan Hamilelik İtirafı: “Sınırda Çıktı”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 13:01
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Kuruluş Orhan dizisindeki Asporça Hatun rolüyle tanınan Alina Boz, 2023'te işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti. Bir süre önce ilk bebeklerini, bir kızı beklediklerini duyuran çift için büyük gün yaklaşıyor. 6. ayın sonuna yaklaşan Alina Boz, bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hamilelik sürecinde şeker değerinin sınırda çıktığını açıkladı.

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Alina Boz, Kuruluş Orhan'daki Prenses Asporça rolüyle tanındı.

Alina Boz, Kuruluş Orhan'daki Prenses Asporça rolüyle tanındı.

Alina Boz, ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun partneri olarak Prenses Asporça karakterini canlandırdı. Düşük reytingler nedeniyle final kararı alan dizi için Boz, 'Bence her oyuncunun dönem dizisi yapması gerekiyor, askerlik gibiydi birazcık. Çok keyifliydi' diyerek deneyimini anlatmıştı.

Oyuncunun adı bir dönem de 'Doktor Başka Hayatta' dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla gündeme gelmişti.

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023'te evlendi ve bir kız bebek bekliyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023'te evlendi ve bir kız bebek bekliyor.

Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te Emirgan'da demirli Halas 71 isimli gemide düzenlenen düğünle dünyaevine girmişti. Çift, ilk bebeklerini beklediklerini ve bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Doğumun Türkiye'de gerçekleşeceği belirtiliyor.

Bebeklerini kucaklarına almaya gün sayan çift, Emirgan'daki evlerini kızları için yeniledi. İki ay süren tadilat boyunca Umut Evirgen'in babası Kemal Evirgen'in Yeniköy'deki evinde kaldılar. Umut Evirgen'in kızının tamamen annesine benzemesini istediği aktarılıyor.

Alina Boz, şekerinin sınırda çıktığını ve diyet yaptığını açıkladı.

Alina Boz, şekerinin sınırda çıktığını ve diyet yaptığını açıkladı.

Pembe elbisesi ve altın renkli halka küpeleriyle bir etkinliğe katılan Alina Boz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6. ayı bitirmek üzere olduklarını söyleyen oyuncu, hamilelik sürecinin keyifli geçtiğini belirtti: 'Geziyoruz, dolanıyoruz, bol bol yürüyoruz. Keyifli vakit geçiriyorum ya. Son tek başıma kaldığım zamanlar.'

Boz, sağlık durumuyla ilgili ise şunları söyledi: 'Beslenmeyle ilgili sağlıklı bir tarafa geçmem gerekti. Bir tık şekerim sınırda çıktı. Dolayısıyla böyle bir diyet durumum bile oldu. Diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri, karbonhidratı falan azaltmak anlamında. Şu an biraz onunla boğuşuyorum. Çok yeni bir konu yani benim için de. Ama yok, aşerme yok.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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