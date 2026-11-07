Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz'dan Hamilelik İtirafı: “Sınırda Çıktı”

Pembe elbisesi ve altın renkli halka küpeleriyle bir etkinliğe katılan Alina Boz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6. ayı bitirmek üzere olduklarını söyleyen oyuncu, hamilelik sürecinin keyifli geçtiğini belirtti: 'Geziyoruz, dolanıyoruz, bol bol yürüyoruz. Keyifli vakit geçiriyorum ya. Son tek başıma kaldığım zamanlar.'

Boz, sağlık durumuyla ilgili ise şunları söyledi: 'Beslenmeyle ilgili sağlıklı bir tarafa geçmem gerekti. Bir tık şekerim sınırda çıktı. Dolayısıyla böyle bir diyet durumum bile oldu. Diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri, karbonhidratı falan azaltmak anlamında. Şu an biraz onunla boğuşuyorum. Çok yeni bir konu yani benim için de. Ama yok, aşerme yok.'