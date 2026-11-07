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Silinmeden Yetişin: 31 Ekim-7 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 31 Ekim-7 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 11:16
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Ekin Koç

Ekin Koç

Ekin Koç, gri uzun kollu tişörtüyle spor salonunda çektiği ayna selfie'sini Eminem'in 'Till I Collapse' şarkısı ve 🥵 emojisiyle hikayesine ekledi.

Gupse Özay

Gupse Özay

Gupse Özay, @m6nifestgirls ve Netflix Türkiye'yi etiketlediği grup fotoğrafını 'Kızım sevinçten delirecek' notuyla paylaştı.

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz, 33. yaş gününde pembe takımıyla balonlarla çektirdiği kareyi 'Happy birthday to me!!' yazısı ve Kansas'ın 'Dust in the Wind' şarkısıyla paylaştı. Gönderisine 'Sevgili 33! Nasıl girersen öyle gidermiş… yap şovunu 🎈' notunu düştü.

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım, Erkan Koçak Köstendil ile çektiği selfie'yi 'Seneleeer' yazısıyla hikayesine ekledi.

Denizcan Aktaş

Denizcan Aktaş

Denizcan Aktaş, Rıza Sarıtaş ve Devrim Özkan'ın 'Nerdesin Ey Tanrım' şarkısını Spotify'dan hikayesine ekledi.

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Hazal Filiz Küçüköse

Hazal Filiz Küçüköse

Hazal Filiz Küçüköse, Kaan Urgancıoğlu ile çektiği selfie'yi 'Bu da yıllar geçse de hala çılgınlar gibi #zeymir diyenler için' notuyla paylaştı.

Hadise

Hadise

Hadise, leopar desenli tulumuyla çektirdiği kareyi 'Another year, another reason to celebrate!' notuyla ABBA'nın 'Gimme! Gimme! Gimme!' şarkısı eşliğinde hikayesine ekledi.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, beyaz üstüyle çektiği yakın plan videoyu hikayesine ekledi.

Cihangir Ceyhan

Cihangir Ceyhan

Cihangir Ceyhan, siyah beyaz filtreyle üstsüz çektiği videoyu hikayesine ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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