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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Uzun Saçlarına Veda Etti: Kısacık Saçlarıyla Yeni İmajı Gündem Oldu!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Uzun Saçlarına Veda Etti: Kısacık Saçlarıyla Yeni İmajı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 11:58
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Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali, son olarak Harman Yeri dizisiyle ekranlara gelmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni proje hazırlıklarını sürdüren oyuncu, bu kez radikal bir imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Uzun, koyu saçlarıyla tanınan Gülsim Ali, saçlarını kısacık kestirdi ve yeni halini Roma'da çekilen fotoğraflarla sosyal medyada paylaştı.

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Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle büyük beğeni topladı.

Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı'ndaki Dilek karakteriyle büyük beğeni topladı.

Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali İlhan, oyunculuğa 2012'de Son Yaz: Balkanlar 1912 dizisiyle adım attı. Ardından Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Hatun karakteriyle, Payitaht Abdülhamid'de ve Al Sancak'ta rol aldı. Kurtuluş Hattı filminde de Hilal karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı'ndaki Dilek Akgün karakteriyle yaptı. Dizideki performansıyla izleyicinin sevgisini kazanan oyuncu, genç yaşta geniş bir hayran kitlesi edindi. Son olarak 2025'te Harman Yeri dizisinde izleyiciyle buluştu.

Uzun, koyu saçlarıyla tanınan Gülsim Ali, saçlarını kısacık kestirdi.

Uzun, koyu saçlarıyla tanınan Gülsim Ali, saçlarını kısacık kestirdi.

Uzun süredir koyu tonlardaki uzun saç stiliyle bilinen Gülsim Ali İlhan, saçlarını omuz hizasının da üzerinde kısacık kestirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun, yeni proje öncesinde imajını yenilediği aktarılıyor.

Yeni projenin adı ve ayrıntıları paylaşılmadı. Oyuncunun yeni senaryoları değerlendirdiği belirtiliyor.

Roma'dan paylaşılan yeni imaj sosyal medyada beğeni topladı.

Roma'dan paylaşılan yeni imaj sosyal medyada beğeni topladı.

Gülsim Ali İlhan, yeni halini Roma sokaklarında objektife poz verdiği neşeli karelerle paylaştı. Roma'nın tarihi atmosferinde çekilen fotoğraflar, oyuncunun İtalya tatilinden kareler olarak gündeme geldi.

Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise olumlu oldu. Takipçiler 'Her hali güzel', 'Saçlar olay', 'Yeni saçları çok güzel olmuş' ve 'Çok yakışmış' yorumlarını yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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