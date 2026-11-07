Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Uzun Saçlarına Veda Etti: Kısacık Saçlarıyla Yeni İmajı Gündem Oldu!

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali, son olarak Harman Yeri dizisiyle ekranlara gelmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni proje hazırlıklarını sürdüren oyuncu, bu kez radikal bir imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Uzun, koyu saçlarıyla tanınan Gülsim Ali, saçlarını kısacık kestirdi ve yeni halini Roma'da çekilen fotoğraflarla sosyal medyada paylaştı.