İstanbul Valisi Davut Gül'den Tatil Açıklaması: Pazartesi Günü Ne Olacak?

İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılar sonrası hem öğrenciler hem de veliler 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arar oldu. İşte o soruya istanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, 'Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız' diyerek herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.