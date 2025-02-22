İstanbul Valisi Davut Gül'den Tatil Açıklaması: Pazartesi Günü Ne Olacak?
İstanbul Valisi Davut Gül'den Tatil Açıklaması: Pazartesi Günü Ne Olacak?
İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarılar sonrası hem öğrenciler hem de veliler 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arar oldu. İşte o soruya istanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, 'Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız' diyerek herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.
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Çarşamba gününden itibaren kar yağışının aralıklı olarak etkili olduğu İstanbul'da perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmişti.
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İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede kar yağışının bugün etkisini daha da artıracağı açıklandı.
TV100 yayınında soruları yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül'e tatil açıklaması geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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