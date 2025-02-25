Sokak Röportajında İmamoğlu’nu Destekleyeceğini Söyleyen Teyzenin Korkudan Kararını Değiştirdiği Anlar
Sokak Röportajında İmamoğlu’nu Destekleyeceğini Söyleyen Teyzenin Korkudan Kararını Değiştirdiği Anlar
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Soru karşısında ikileme düşen teyzenin, kararını korkudan değiştirdiği iddia edildi.
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İzleyiciler aynı zamanda düşünce özgürlüğüne dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Teyze de haklı. Eski Türkiye yok şimdi.
Teyze iyi ki Erdoğancıyım dedin yoksa seni de içeri atarlardı