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Sokak Röportajında İmamoğlu’nu Destekleyeceğini Söyleyen Teyzenin Korkudan Kararını Değiştirdiği Anlar

Sokak Röportajında İmamoğlu’nu Destekleyeceğini Söyleyen Teyzenin Korkudan Kararını Değiştirdiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.02.2025 - 00:01

@magazinforever adlı TikTok sayfası, “İmamoğlu mu Erdoğan mı?” sorusunu sormak için vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir teyzenin ilk önce kısık sesle “İmamoğlu” ardından ise kamerayı göstererek “Tayyip” dediği görüldü. Eşi de seslenerek “İmamoğlu desen ne olur?” demişti.

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Soru karşısında ikileme düşen teyzenin, kararını korkudan değiştirdiği iddia edildi.

Soru karşısında ikileme düşen teyzenin, kararını korkudan değiştirdiği iddia edildi.

İzleyiciler aynı zamanda düşünce özgürlüğüne dikkat çekti.

İzleyiciler aynı zamanda düşünce özgürlüğüne dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bozkurt

Teyze de haklı. Eski Türkiye yok şimdi.

minister62

Teyze iyi ki Erdoğancıyım dedin yoksa seni de içeri atarlardı