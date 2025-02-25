Sokak Röportajında İmamoğlu’nu Destekleyeceğini Söyleyen Teyzenin Korkudan Kararını Değiştirdiği Anlar

@magazinforever adlı TikTok sayfası, “İmamoğlu mu Erdoğan mı?” sorusunu sormak için vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir teyzenin ilk önce kısık sesle “İmamoğlu” ardından ise kamerayı göstererek “Tayyip” dediği görüldü. Eşi de seslenerek “İmamoğlu desen ne olur?” demişti.