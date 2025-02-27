Son Zamanlarda Trafikte Artan Kavgalardan Görüntüleri Sizler İçin Derledik

Trafikte yaşanan kavgalar ülkemizin değiştirilemez gerçeği oldu. Tehditler havada uçuşurken, sürücülerin birbirlerine zarar verdiklerine şahit oluyor, küçük tartışmaların büyüyerek ne yazık ki ölümlerle sonuçlandığını görüyoruz. 2025’in başlamasıyla birlikte yeni düzenlemeler yapılacağı ve trafikte kavga edilmesinin önüne geçileceğine dair çalışmalara adım atıldı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kavgaya karışan sürücülerin ehliyetine el konulması gibi birçok caydırıcı ceza uygulanacak.

Şimdiyse son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalardan birkaçı ile karşınızdayız. Sürücülerin öfkesini kontrol edemediği bu anlar yalnızca sosyal medyada paylaşıldığı için haberimiz olanlar. Bir de kayda alınamayan binlerce kavga yaşandığını unutmamak gerek.