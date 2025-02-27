Son Zamanlarda Trafikte Artan Kavgalardan Görüntüleri Sizler İçin Derledik
Trafikte yaşanan kavgalar ülkemizin değiştirilemez gerçeği oldu. Tehditler havada uçuşurken, sürücülerin birbirlerine zarar verdiklerine şahit oluyor, küçük tartışmaların büyüyerek ne yazık ki ölümlerle sonuçlandığını görüyoruz. 2025’in başlamasıyla birlikte yeni düzenlemeler yapılacağı ve trafikte kavga edilmesinin önüne geçileceğine dair çalışmalara adım atıldı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kavgaya karışan sürücülerin ehliyetine el konulması gibi birçok caydırıcı ceza uygulanacak.
Şimdiyse son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalardan birkaçı ile karşınızdayız. Sürücülerin öfkesini kontrol edemediği bu anlar yalnızca sosyal medyada paylaşıldığı için haberimiz olanlar. Bir de kayda alınamayan binlerce kavga yaşandığını unutmamak gerek.
DHA’nın yayınladığı bu görüntülerde yol verme inatlaşmasından çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuşuyor. 👇
Antalya’dan bu görüntülerde ise, bir güvenlik görevlisinin tartıştığı özel halk otobüsü şoförlerini bıçakla yaraladığı görülüyor. 👇
Şanlıurfa ile devam edelim. Bir grubun nedeni bilinmeyen bir sebeple önünü kestikleri aracın şoförünü öldüresiye darp ettiği anlar. 👇
Yine bir yol verme kavgası. Öfkesine hakim olamayan dolmuş şoförü kapısını zorladığı için eşini arayarak korkusunu anlatan kadın. 👇
Bir kadın şoförün daha araç kapısı açık olsa ne yaşayacağını tahmin edemediğimiz korku dolu anları. 👇
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motorcu ile araç sürücüsünün birbirlerine girmesine ramak kala kayda yansıyan anlar. 👇
Kendisine çarpan aracı takip ederek, aynasını ve camını kıran motor sürücüsü. 👇
İstanbul Pendik’te yaşanan bu kavgada ise öfkeli şoför diğer şoföre tornavida saplamak için uğraşıyor. 👇
Kahramanmaraş’a ait bu görüntülerde ise birbirlerine giren iki grup arasında çıkan silahlı çatışma mahalle sakinleri tarafından kaydedilmişti. 👇
Ve son olarak Ankara’dan görüntülere yer verelim. Gördüğünüz üzere her geçen gün trafik magandaları artıyor, sizlerin de düşünceleri için yorumlarda buluşalım!
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