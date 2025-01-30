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Squid Game'in En Az Dizideki Oyun Sahnesi Kadar Heyecanlı Geçen "Hemşire" Versiyonuna Bayılacaksınız

Squid Game'in En Az Dizideki Oyun Sahnesi Kadar Heyecanlı Geçen "Hemşire" Versiyonuna Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 20:10

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Squid Game'in nefes kesen ikinci sezonu, adeta bir fırtına gibi esti. Tüm dünya hala Squid Game'i konuşmaya devam ediyor. İlk sezonunun heyecanını aratmayan yeni sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Squid Game'in bu sezonunda hikaye yarıda kesilmiş, bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin final sezonunun Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEuNOv...
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Dizinin en dikkat çeken kısmı 6 Bacaklı Pentatlon bölümü olmuştu bildiğiniz üzere.

Dizinin en dikkat çeken kısmı 6 Bacaklı Pentatlon bölümü olmuştu bildiğiniz üzere.

Almanya'da bir grup hemşire günlük yaptıkları işleri en hızlı şekilde gerçekleştirdikleri bir 6 Bacaklı Pentatlon oyunu oynadı.

Almanya'da bir grup hemşire günlük yaptıkları işleri en hızlı şekilde gerçekleştirdikleri bir 6 Bacaklı Pentatlon oyunu oynadı.

Squid Game'deki heyecanı aratmayan o video beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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