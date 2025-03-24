Aşkta Yüzün Ne Zaman Gülecek?
Aşkta Yüzün Ne Zaman Gülecek?
Aşk hayatında bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Kimi zaman doğru kişiyi bulmak zor olabilir, kimi zaman ise aşka dair umutlarımızı kaybedebiliriz. Ama unutmayın, herkesin aşkta bir dönüm noktası vardır. Peki, senin aşk hayatında yüzün ne zaman gülecek?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
4. Bir ilişkide en çok neye önem verirsin?
5. Şu an birine aşık mısın?
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6. İlk buluşma nasıl geçmeli sence?
7. Aşkta en çok seni korkutan şey nedir?
8. Aşk konusunda sabırlı mısın?
9. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?
10. Aşk için hayatında ne kadar yer var?
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Aşkta yüzün çok yakında gülecek!
Aşkta yüzünün gülmesine biraz daha var!
Aşkta yüzünün gülmesine daha çok var!
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Aşkta yüzün çok yakında gülecek! Bana böyle şeylerle gel:)