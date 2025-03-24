İBDA-C'nin Provokasyon İddiaları Sonrasında Özgür Özel'den Açıklama: "Ölürüm, Saraçhane'yi Bırakmam"

Basın mensuplarına provokasyon iddiaları hakkında açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:

“Çağrı yapmış adamlar. Gelsinler, bilmem ne yapsınlar. İşte gelecekler burada. Görünen o. Camiye geleceğiz, iftar yapacağız baş üstüne. Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz baş üstüne, sesi açmayız onların şeyi varken. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. Özgür bizi Taksim'e götür lafı, 1 Mayıs'ta söyleyin. Bu 1 Mayıs olur, öbür 1 Mayıs olur. Hep birlikte gider Taksim'e gideriz. Ama bugün Özgür bizi şuraya götür, Özgür Saraçhane'yi bırak. Özgür ölecek bu Saraçhane'yi bırakmayacak. Bu kadar.”