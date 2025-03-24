İBDA-C'nin Provokasyon İddiaları Sonrasında Özgür Özel'den Açıklama: "Ölürüm, Saraçhane'yi Bırakmam"
İBDA-C'nin Provokasyon İddiaları Sonrasında Özgür Özel'den Açıklama: "Ölürüm, Saraçhane'yi Bırakmam"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBDA-C'ye yakın bir grubun provokasyon amacı taşıdığı iddia edilen iftar çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Özel, 'Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. . Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız' dedi.
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Duyuruyu yapan İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı...
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Bu açıklamanın ardından sosyal medyada provokasyon iddiaları dolaşırken Özgür Özel’den açıklama geldi.
İşte Özel’in açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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