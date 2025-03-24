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İBDA-C'nin Provokasyon İddiaları Sonrasında Özgür Özel'den Açıklama: "Ölürüm, Saraçhane'yi Bırakmam"

İBDA-C'nin Provokasyon İddiaları Sonrasında Özgür Özel'den Açıklama: "Ölürüm, Saraçhane'yi Bırakmam"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 16:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBDA-C'ye yakın bir grubun provokasyon amacı taşıdığı iddia edilen iftar çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Özel, 'Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. . Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız' dedi.

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Duyuruyu yapan İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı...

Duyuruyu yapan İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı...

'Şehzadebaşı'ndaki tarihi mezarlara zarar verdiler' iddiasının ardından sosyal medyada 'Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftar açacağız' duyurusu yapıldı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada provokasyon iddiaları dolaşırken Özgür Özel’den açıklama geldi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada provokasyon iddiaları dolaşırken Özgür Özel’den açıklama geldi.

Basın mensuplarına provokasyon iddiaları hakkında açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi: 

“Çağrı yapmış adamlar. Gelsinler, bilmem ne yapsınlar. İşte gelecekler burada. Görünen o. Camiye geleceğiz, iftar yapacağız baş üstüne. Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz baş üstüne, sesi açmayız onların şeyi varken. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. Özgür bizi Taksim'e götür lafı, 1 Mayıs'ta söyleyin. Bu 1 Mayıs olur, öbür 1 Mayıs olur. Hep birlikte gider Taksim'e gideriz. Ama bugün Özgür bizi şuraya götür, Özgür Saraçhane'yi bırak. Özgür ölecek bu Saraçhane'yi bırakmayacak. Bu kadar.”

İşte Özel’in açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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