"John Wick" Evreninin Merakla Beklenen Filmi Ballerina'dan Yeni Fragman!

'John Wick' evreninin merakla beklenen yan yapımı 'Ballerina' filminden yeni bir fragman yayınlandı. Başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı film fragmanıyla heyecanı doruğa çıkardı. Filmi büyük bir sabırsızlıkla bekleyenler için geri sayım başladı. Ballerina konusu ile ilgili tüm merak edilenler ve yayın tarihi içeriğimizde!