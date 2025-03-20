"John Wick" Evreninin Merakla Beklenen Filmi Ballerina'dan Yeni Fragman!
"John Wick" Evreninin Merakla Beklenen Filmi Ballerina'dan Yeni Fragman!
Kaynak: https://www.sinemalar.com/haber/10812...
'John Wick' evreninin merakla beklenen yan yapımı 'Ballerina' filminden yeni bir fragman yayınlandı. Başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı film fragmanıyla heyecanı doruğa çıkardı. Filmi büyük bir sabırsızlıkla bekleyenler için geri sayım başladı. Ballerina konusu ile ilgili tüm merak edilenler ve yayın tarihi içeriğimizde!
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Sonunda fragman geldi.
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Filmin konusu ve yayın tarihi ile ilgili detaylara da bir bakalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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