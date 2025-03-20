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"John Wick" Evreninin Merakla Beklenen Filmi Ballerina'dan Yeni Fragman!

"John Wick" Evreninin Merakla Beklenen Filmi Ballerina'dan Yeni Fragman!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 21:33

'John Wick' evreninin merakla beklenen yan yapımı 'Ballerina' filminden yeni bir fragman yayınlandı. Başrolünde Ana de Armas'ın yer aldığı film fragmanıyla heyecanı doruğa çıkardı. Filmi büyük bir sabırsızlıkla bekleyenler için geri sayım başladı. Ballerina konusu ile ilgili tüm merak edilenler ve yayın tarihi içeriğimizde!

Kaynak: https://www.sinemalar.com/haber/10812...
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Sonunda fragman geldi.

Sonunda fragman geldi.

Ana de Armas'ın başrolünde yer aldığı 'John Wick' yan yapımı Ballerina'dan yayınlanan fragman meraklısını heyecanlandırdı. Filmin yönetmenliğini Len Wiseman üstlenirken, senaryosu Shay Hatten tarafından kaleme alındı. Ana de Armas'a, John Wick rolüyle Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno ve Norman Reedus gibi isimler eşlik ediyor.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

Filmin konusu ve yayın tarihi ile ilgili detaylara da bir bakalım...

Filmin konusu ve yayın tarihi ile ilgili detaylara da bir bakalım...

'Ballerina', John Wick serisiyle aynı evrende geçen ve kadın bir suikastçının hikayesine odaklanan bir yapım. Filmde, Ana de Armas'ın canlandırdığı karakter, ailesinin intikamını almak için suikastçıların dünyasında amansız bir mücadeleye girişiyor. Bu süreçte, John Wick evreninin tanıdık yüzleriyle yolları kesişiyor. 

Yeni fragman, izleyicilere aksiyon dolu sahneler ve merak uyandırıcı ipuçları sunarak, filmin heyecanını arttırdı. 'Ballerina', 6 Haziran 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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