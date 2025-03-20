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Çocuklara ve Çocuk Ruhlu Yetişkinlere Duyurulur: Coco 2 Geliyor!

Çocuklara ve Çocuk Ruhlu Yetişkinlere Duyurulur: Coco 2 Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 22:34

2017 yılında yayınlanan ve çocukların hatta çocuk hissedenlerin en çok sevdiği filmlerden biri olan animasyon Coco'yu hiç unutmadık. Hatırlattığı hayat dersleri ile akıllara kazınan animasyon filminde umudu ve neşeyi bulmuştuk. Bu güzel hikayenin devam edeceği haberini aldık. Hemen sizlerle paylaşmak istedik! Coco 2 geliyor, sevgili izleyiciler!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHbnr7DNU...
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Coco bir animasyon filminden fazlasıydı.

Coco bir animasyon filminden fazlasıydı.

2017 yılında Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan bir 3D bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmi Coco, unutulmaz yapımlar arasına girdi.  Film, Meksika'nın 'Ölüler Günü' (Día de los Muertos) geleneğinden esinlenerek oluşturulmuştu.

Hikayesiyle hafızalara kazınan film öğretici bir hikaye olmasının yanı sıra oldukça duygusaldı da. Bitince hepimiz bir uzaklara dalmıştık. Keşke bitmeseydi de bemiştik. Meğer bitmemiş!

Pixar, sevilen animasyon filminin devamının yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Coco 2, eğer tahmin edildiği gibi giderse 2029 yılında izleyiciyle buluşacak. Orijinal filmin yönetmenleri Lee Unkrich ve Adrian Molina'nın projeye geri döneceği de bildirildi.

Coco'da ne izlemiştik?

Coco'da ne izlemiştik?

Hikaye, 12 yaşındaki Miguel'in ailesinin müziğe karşı olan yasağına rağmen, efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz gibi bir müzisyen olma hayalini anlatır. Bir dizi tuhaf olay sonucunda Miguel, kendini Ölüler Diyarı'nda bulur ve burada ailesinin geçmişine dair gizli kalmış sırları keşfeder. Bu yolculuk sırasında, Miguel'in ailesinin müziğe olan tutumunun ardındaki gerçekler ortaya çıkar. 

Film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük beğeni topladı; En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Orijinal Şarkı ('Remember Me') dallarında iki Akademi Ödülü kazandı. Ayrıca, En İyi Animasyon Filmi dalında Altın Küre ve BAFTA ödüllerini de elde etti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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