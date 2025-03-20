Çocuklara ve Çocuk Ruhlu Yetişkinlere Duyurulur: Coco 2 Geliyor!

Hikaye, 12 yaşındaki Miguel'in ailesinin müziğe karşı olan yasağına rağmen, efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz gibi bir müzisyen olma hayalini anlatır. Bir dizi tuhaf olay sonucunda Miguel, kendini Ölüler Diyarı'nda bulur ve burada ailesinin geçmişine dair gizli kalmış sırları keşfeder. Bu yolculuk sırasında, Miguel'in ailesinin müziğe olan tutumunun ardındaki gerçekler ortaya çıkar.

Film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük beğeni topladı; En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Orijinal Şarkı ('Remember Me') dallarında iki Akademi Ödülü kazandı. Ayrıca, En İyi Animasyon Filmi dalında Altın Küre ve BAFTA ödüllerini de elde etti.