Çocuklara ve Çocuk Ruhlu Yetişkinlere Duyurulur: Coco 2 Geliyor!
Çocuklara ve Çocuk Ruhlu Yetişkinlere Duyurulur: Coco 2 Geliyor!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHbnr7DNU...
2017 yılında yayınlanan ve çocukların hatta çocuk hissedenlerin en çok sevdiği filmlerden biri olan animasyon Coco'yu hiç unutmadık. Hatırlattığı hayat dersleri ile akıllara kazınan animasyon filminde umudu ve neşeyi bulmuştuk. Bu güzel hikayenin devam edeceği haberini aldık. Hemen sizlerle paylaşmak istedik! Coco 2 geliyor, sevgili izleyiciler!
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Coco bir animasyon filminden fazlasıydı.
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Coco'da ne izlemiştik?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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