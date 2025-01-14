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Acil Bir Şekilde Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edilen Filiz Akın Yoğun Bakıma Alındı!

Acil Bir Şekilde Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edilen Filiz Akın Yoğun Bakıma Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.01.2025 - 14:54

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil şekilde İstanbul'a sevk edildi. Bir süredir zatürre ve enfeksiyonlarla mücadele eden isim Bodrum'da tedavi gösterdiği hastaneden Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, usta ismin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fi...
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan usta oyuncu Filiz Akın 1 Eylül'den bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan usta oyuncu Filiz Akın 1 Eylül'den bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın hastane odasından paylaşılan son hali de sevenlerini oldukça endişelendirmişti.

Zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın hastane odasından paylaşılan son hali de sevenlerini oldukça endişelendirmişti.

Hürriyet'in haberine göre, bir süredir Bodrum'da tedavi gören usta ismin geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil olarak İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, bir süredir Bodrum'da tedavi gören usta ismin geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil olarak İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, usta ismin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, usta ismin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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