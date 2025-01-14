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Filiz Akın Kimdir? Yeşilçam'ın Yıldızı Filiz Akın Filmleri ve Hayatı

Filiz Akın Kimdir? Yeşilçam'ın Yıldızı Filiz Akın Filmleri ve Hayatı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 15:30

Filiz Akın, Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında başı çekiyor. Türk sinemasının en çok sevilen isimlerinden Filiz Akın, yıllara meydana okuyan güzelliğiyle dikkat çekti, milyonların sevgisini kazandı. Filiz Akın, bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı, başarılı bir oyunculuğa imza attı. Oynadığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Filiz Akın'ın sağlık durumu ise merak konusu oldu. 

Peki, Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli ve kaç yaşında? 

Filiz Akın'ın sağlık durumu ne?

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Filiz Akın Kimdir?

Filiz Akın Kimdir?

Türk sinema tarifinin dört yapraklı yoncalarından biri, Filiz Akın'dır. Başarılı isim, oynadığı filmlerle hafızalara kazınmış ve milyonlarca insanın beğenisini kazanmıştır. 

Zarafetiyle ve güzelliğiyle birçok filmde rol alan Filiz Akın şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiriyor.

Filiz Akın Nereli, Kaç Yaşında?

Filiz Akın Nereli, Kaç Yaşında?

Filiz Akın 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Filiz Akın Ankaralıdır ve 2025 tarihi itibariyle 82 yaşındadır.

Akın, liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Baba tarafından Çerkes olan Filiz Akın, anne tarafından ise Arnavut.

Filiz Akın Hayatı

Filiz Akın Hayatı

Filiz Akın ilk sinema deneyimini Memduh Ün'ün yönettiği Akasyalar Açarken filmiyle yaşadı. Daha sonra Ajda Pekkan ile başrollerini paylaştığı Şakayla Karışık adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın ünlü ismi oyunculuk kariyerinde pek çok yapıma imza attı.

'Kolejli Kız' olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, 121 sinema filminin başrolünde rol aldı. 1976 yılında gazino sahnelerine çıkan Türk sinemasının en zarif oyuncusu Filiz Akın, Türk sanat müziği şarkıcısı oldu.

Filiz Akın Kiminle Evli?

Filiz Akın Kiminle Evli?

1964 yılında yayınlanan Yankesici Kız adlı filmiyle büyük beğeni toplayan Akın, yapımcı ve yönetmen olan Türker İnanoğlu dünya evine girdi.

Filiz Akın'ın En İyi Filmleri (IMDB Listesine Göre)

Filiz Akın'ın En İyi Filmleri (IMDB Listesine Göre)

  • Şaka ile Karışık

  • Gurbet Kuşları

  • Tatlı Dillim

  • Efkarlıyım Abiler

  • Erkek Severse

  • Umutsuzlar

  • İki Gemi Yan Yana

  • Silahlı Paşazade

  • Günahkar Kadın

  • Battı Balık

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Filiz Akın Sağlık Durumu

Filiz Akın Sağlık Durumu

Filiz Akın 2022 yılında çene kanserine yakalandı. Bu kanseri atlatan ünlü isim, kansere karşı destek amaçlı çeşitli kampanyalar başlattı.

Akın, kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle ameliyat oldu. Bir dönem, ses tellerinde oluşan hasar yüzünden konuşma zorluğu yaşadı. Son olarak zatürre ve enfeksiyon gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ünlü isim sık sık hastanede tedavi altına alındı.

Filiz Akın bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Usta isim geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil olarak İstanbul'a sevk edildi. Akın'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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