Özgür Özel'le Fotoğraf Çektirmek İsteyen Çocuktan İlginç Soru

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı. Anıtkabir'e ziyarete gelen çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Özel'e bir çocuktan ilginç bir soru geldi. Özel'le ziyaretçi çocuğun Ali Koç diyaloğu sosyal medyada viral oldu.
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İlginç diyalog şöyle;
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Çocukların yoğun katılımından etkilenen Özel'in açıklaması şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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