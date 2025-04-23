Özgür Özel'le Fotoğraf Çektirmek İsteyen Çocuktan İlginç Soru

'Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Biz de bayram, herkes için bayram gibi kutlansın istiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Bununla mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz.'