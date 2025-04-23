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Özgür Özel'le Fotoğraf Çektirmek İsteyen Çocuktan İlginç Soru

Özgür Özel'le Fotoğraf Çektirmek İsteyen Çocuktan İlginç Soru

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 12:31

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CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelTBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı. Anıtkabir'e ziyarete gelen çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Özel'e bir çocuktan ilginç bir soru geldi. Özel'le ziyaretçi çocuğun Ali Koç diyaloğu sosyal medyada viral oldu.

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İlginç diyalog şöyle;

Çocukların yoğun katılımından etkilenen Özel'in açıklaması şöyle;

Çocukların yoğun katılımından etkilenen Özel'in açıklaması şöyle;

'Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Biz de bayram, herkes için bayram gibi kutlansın istiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Bununla mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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