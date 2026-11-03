Galatasaray'ın Stuttgart Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son maçlarında elde ettikleri başarıyı, Almanya temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor. Kritik maç, bugün saat 20.45'te oynanacak.
Stuttgart karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.
Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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