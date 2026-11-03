"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Asil'e Rest Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti’nin bir hafta ertelenen 145. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema’nın, Asil’e “Seninle ben olamayız. Asil sen bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin” demesi dikkat çekti. Nursema’nın dönüşünü işleyen bölüm 6 Kasım Cuma akşamı Show TV’de ekrana gelecek.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünden gelen yeni fragmanda Nursema, Asil'e "Seninle ben olamayız" dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm yeni fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Nursema'nın döneceği bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir hafta ertelenmişti.
Ertelenen 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın