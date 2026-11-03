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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Asil'e Rest Çekti

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Asil'e Rest Çekti

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 19:16
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Kızılcık Şerbeti’nin bir hafta ertelenen 145. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema’nın, Asil’e “Seninle ben olamayız. Asil sen bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin” demesi dikkat çekti. Nursema’nın dönüşünü işleyen bölüm 6 Kasım Cuma akşamı Show TV’de ekrana gelecek.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünden gelen yeni fragmanda Nursema, Asil'e "Seninle ben olamayız" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünden gelen yeni fragmanda Nursema, Asil'e "Seninle ben olamayız" dedi.

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bir tanıtım geldi. Sezon başındaki kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema'nın dönüşünü işleyen bölümden yayınlanan fragmanda bu kez odak, Nursema ile Asil arasındaki yüzleşmeye çevrildi.

Fragmanda Nursema'nın Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil'e söylediği sözler dikkat çekti: 'Seninle ben olamayız. Asil sen bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin.'

Bu sözler, Nursema'nın dönüşünün Asil için bir kavuşmadan çok yeni bir kopuşun başlangıcı olabileceğini düşündürdü. Üstelik 'ilk defa' vurgusu, ikilinin geçmişte yaşadığı ayrılıkların bu kez farklı bir noktaya varacağının da işareti olarak yorumlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm yeni fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Nursema'nın döneceği bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir hafta ertelenmişti.

Nursema'nın döneceği bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir hafta ertelenmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü aslında 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecekti. Ancak dizi o hafta yayınlanmadı. Gün içinde ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamaması konuşulsa da dizinin yapımcısı Gold Film, yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Nursema'nın dönüşünü bir haftadır bekleyen izleyiciler erteleme kararına sessiz kalmamıştı. Show TV'nin aynı sabah yeni bölümden ilk kareleri paylaşarak Nursema'nın ailesine kavuşacağını duyurması da beklentiyi zirveye taşımıştı. Ancak bu buluşma, ekrana gelmeden önce bir haftalık araya takıldı. Bu yüzden yeni fragman, bekleyişin ardından seyircinin merakını yeniden alevlendirdi.

Ertelenen 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

Ertelenen 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

Nursema'nın dönüşü aslında ilk tanıtımdan itibaren tartışma yaratmıştı. İlk fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkan Nursema, üçüncü fragmanda Ömer'le birlikte Ünallar'ın evine dönmüş, Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı babası Abdullah'la gözyaşları içinde kavuşmuştu. Aynı tanıtımda Nursema'yı karşısında gören Asil'in olduğu yere yığılması ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Kadrodan çıkarıldıktan sonra senaristlerin değişmesiyle diziye geri dönen Ceren Karakoç'un ekrana döneceği bölüm, böylece bir hafta gecikmeyle izleyiciyle buluşacak. Yeni fragmandaki sözler ise Nursema'nın Asil'le yollarını gerçekten ayırıp ayırmayacağı sorusunu 6 Kasım Cuma akşamına bıraktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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