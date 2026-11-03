"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fragmanında Asil'e Rest Çekti

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bir tanıtım geldi. Sezon başındaki kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema'nın dönüşünü işleyen bölümden yayınlanan fragmanda bu kez odak, Nursema ile Asil arasındaki yüzleşmeye çevrildi.

Fragmanda Nursema'nın Erkan Avcı'nın hayat verdiği Asil'e söylediği sözler dikkat çekti: 'Seninle ben olamayız. Asil sen bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin.'

Bu sözler, Nursema'nın dönüşünün Asil için bir kavuşmadan çok yeni bir kopuşun başlangıcı olabileceğini düşündürdü. Üstelik 'ilk defa' vurgusu, ikilinin geçmişte yaşadığı ayrılıkların bu kez farklı bir noktaya varacağının da işareti olarak yorumlandı.