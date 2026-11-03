Yarın Okullar Tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de Okul Var mı?
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'Yarın okullar tatil mi?' sorusu 3 Kasım akşamı itibarıyla İstanbul dahil birçok şehirde merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul sağanak yağışlara teslim olmuş ve okullar tatil edilmişti. Megakentte yeniden yağışın etkili olmasıyla bu soru merak edildi.
Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da 4 Kasım okullar tatil mi?
4 Kasım Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi?
Ankara, İzmir, Antalya ve diğer büyükşehirlerde okul var mı?
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