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Yarın Okullar Tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de Okul Var mı?

Yarın Okullar Tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de Okul Var mı?

İstanbul hava durumu okul
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 19:14
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'Yarın okullar tatil mi?' sorusu 3 Kasım akşamı itibarıyla İstanbul dahil birçok şehirde merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul sağanak yağışlara teslim olmuş ve okullar tatil edilmişti. Megakentte yeniden yağışın etkili olmasıyla bu soru merak edildi. 

Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da 4 Kasım okullar tatil mi?

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4 Kasım Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da yağmurlu havada şemsiyelerle yürüyen insanlar

Hayır, şu an için okullar tatil değil. 

İstanbul Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü için il genelinde eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal programla devam edecek.

Kentte dün akşamki sağanakta yollar çökmüş, metro seferleri aksamıştı; bugün de iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 89'a dayandı. Meteoroloji ve AKOM, yarın için de İstanbul'da sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ancak yağış uyarısı tek başına tatil gerekçesi sayılmıyor; valilikler genellikle ulaşım güvenliğini doğrudan tehdit eden durumlarda karar alıyor.

Bu tür kararlar çoğunlukla gece geç saatlerde ya da sabah 05.00-06.00 arasında duyuruluyor. Bu yüzden sabah okula çıkmadan önce İstanbul Valiliği'nin resmi hesaplarını kontrol etmekte fayda var.

Ankara, İzmir, Antalya ve diğer büyükşehirlerde okul var mı?

Sırt çantalarıyla sisli bir yolda okula yürüyen çocuklar

Evet, 4 Kasım'da okul var.

İzmir, Antalya ve Muğla için de kuvvetli yağış beklentisi bulunsa da bu illerin valilikleri 4 Kasım için tatil kararı açıklamadı. İzmir'de yer yer metrekareye 20-75 kilogram arası çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep gibi diğer büyükşehirlerden de şu ana kadar bir tatil duyurusu gelmedi. MEB'in çalışma takviminde 4 Kasım normal ders günü; yani ülke genelinde planlanmış bir tatil yok. Valilikler kararı il geneli için alabileceği gibi yalnızca belirli ilçeler ya da taşımalı eğitim için de verebiliyor, bu yüzden kaymakamlık duyurularına da göz atmak gerekiyor.

Tatil bekleyenler için asıl tarih ise yakın: Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlıyor, 20 Kasım Cuma sona eriyor. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak, okullar 23 Kasım Pazartesi yeniden açılacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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