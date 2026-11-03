Yarın Okullar Tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de Okul Var mı?

Hayır, şu an için okullar tatil değil.

İstanbul Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü için il genelinde eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal programla devam edecek.

Kentte dün akşamki sağanakta yollar çökmüş, metro seferleri aksamıştı; bugün de iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 89'a dayandı. Meteoroloji ve AKOM, yarın için de İstanbul'da sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ancak yağış uyarısı tek başına tatil gerekçesi sayılmıyor; valilikler genellikle ulaşım güvenliğini doğrudan tehdit eden durumlarda karar alıyor.

Bu tür kararlar çoğunlukla gece geç saatlerde ya da sabah 05.00-06.00 arasında duyuruluyor. Bu yüzden sabah okula çıkmadan önce İstanbul Valiliği'nin resmi hesaplarını kontrol etmekte fayda var.