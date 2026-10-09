MEB 2026-2027 Takvimini Açıkladı: İlk Dönem Ara Tatili 9 Gün Sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Takvimde birinci dönem ara tatilinin hangi günlere denk geleceği de belli oldu. Tatil Kasım ayında yapılacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz gün sürecek.