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MEB 2026-2027 Takvimini Açıkladı: İlk Dönem Ara Tatili 9 Gün Sürecek

MEB 2026-2027 Takvimini Açıkladı: İlk Dönem Ara Tatili 9 Gün Sürecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 00:10
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Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Takvimde birinci dönem ara tatilinin hangi günlere denk geleceği de belli oldu. Tatil Kasım ayında yapılacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz gün sürecek.

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Okullar 13 Kasım Cuma günü kapanacak.

Okullar 13 Kasım Cuma günü kapanacak.

MEB'in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü okuldan çıkacak ve tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatil 20 Kasım Cuma günü bitecek ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden derse başlayacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında okullar 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar toplam dokuz gün kapalı kalacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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