Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Zorunlu Eğitimin Kısalması Konusunda En Net Açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, son dönemde okullarda artan olaylara karşı Şubat ayında farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorunlu eğitimin süresinin kısalıp kısalmayacağı sorusuna ise konunun önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme geleceği yanıtını verdi.
[Kaynak: Haber Global]
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Şubat itibarıyla okullardaki olaylara farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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