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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Zorunlu Eğitimin Kısalması Konusunda En Net Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Zorunlu Eğitimin Kısalması Konusunda En Net Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 11:10
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, son dönemde okullarda artan olaylara karşı Şubat ayında farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorunlu eğitimin süresinin kısalıp kısalmayacağı sorusuna ise konunun önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme geleceği yanıtını verdi.

[Kaynak: Haber Global]

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Şubat itibarıyla okullardaki olaylara farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Şubat itibarıyla okullardaki olaylara farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız."

Bakan Yusuf Tekin, okullarda alınan güvenlik tedbirlerine de değindi. 25 bine yakın bahçe görevlisinin okullarda istihdam edildiğini belirten Tekin, her okulun güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçe duvarından elektronik sistemlere, okul bahçelerine kurulan güvenlik kameralarına kadar çok sayıda tedbir aldıklarını anlattı.

Zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağı sorusuna ise Tekin, 'Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. Türkiye'de eğitimin süresinin kısalması görüşülecek' yanıtını verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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