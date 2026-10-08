Bakan Tekin Okullardaki Şiddete Salgın Dedi: Zorunlu Eğitim Süresi Gündeme Gelecek

Tekin, 'Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede, polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Kamera kayıtları, hareketli kameralar, acil durum uyarı sistemleri benzeri. Fakat tek başına okullarda alacağımız tedbirler yeterli değil. Bunu başka alanlarda, başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler.' ifadelerini kullandı. Aileleri eğitim süreçlerine dahil etmek amacıyla iyi aile iletişimi ve aile ilişkileri gibi konuları kapsayan Ebeveyn Okulu programını başlattıklarını hatırlatan Tekin, bu yıl ilkokul ve ortaokullara çocuğu yeni başlayacak velilere bu eğitimi almayı zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Çocuğun akademik başarısının da iyileşmesi için öğretmenlerle ve okulla nasıl doğru iletişime girileceği, okulun veliden beklentisi ve güvenlikle ilgili konuların da eğitimlere eklendiğini belirten Tekin, 'İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrenci, evinde babasının silahına erişip, o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.' ifadelerini kullandı.

Teknoloji şirketlerinin de sorumluluk alması ve aile-çocuk filtrelerinin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, 'Firmalarla biz bu anlamda iletişime geçmek istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle, arkadaşlarımız iletişim halindeler. Bunu çözecek şeyi yapalım.' ifadelerini kullandı. Toplumun diğer kesimlerinin de bu konularda özendirici ifadelerden kaçınması gerektiğini söyleyen Tekin, eleştirilerin sağduyulu biçimde yapılmasını istedi. Bakanlık ve hükümet olarak gereken tedbirleri aldıklarını belirten Tekin, herkesin üzerine bir sorumluluk düştüğünü fark etmek gerektiğini ve öğretmenlerin gördükleri anomali durumlarını ilgili yerlere mutlaka bildirmesi gerektiğini vurguladı. Mevzuattan kaynaklanan sorunların bir kısmının kişisel veri kapsamında değerlendirildiği için ilgili kamusal otoritelere ulaştırılmasında hukuki engel oluşturduğunu, bunların çözümü için TBMM'de bir sürecin başlayacağını da açıkladı. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri açısından kategorize ettiklerini hatırlatan Tekin, son dönemde 7 bakanlıkla yaptıkları çalışmalarda bu tedbirleri artırdıklarını bildirdi.