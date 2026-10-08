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Bakan Tekin Okullardaki Şiddete Salgın Dedi: Zorunlu Eğitim Süresi Gündeme Gelecek

Bakan Tekin Okullardaki Şiddete Salgın Dedi: Zorunlu Eğitim Süresi Gündeme Gelecek

Yusuf Tekin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 22:44
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında okullardaki şiddet olaylarına, alınan güvenlik önlemlerine ve zorunlu eğitim süresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, son dönemdeki saldırıları dünya genelinde yaygınlaşan bir süreçle ilişkilendirdi ve çocuklar üzerinde belirleyici olan etkenin ne olduğunu anlattı. Zorunlu eğitimin süresine dair de bir değerlendirme yaptı.

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"Saldırılar dünyada yaygınlaşıyor."

"Saldırılar dünyada yaygınlaşıyor."

Tekin, son zamanlarda okullarda görülen saldırıların dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını belirterek 'Dünyada bir salgın halinde yürüyen bir süreç var. Bu sürecin bitmesi için toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Küresel anlamda ilerleyen şiddet algısıyla ilgili okullarda çocuklara temel hak ve hürriyetlerin, birlikte yaşama kararlılığı ve yöntemlerinin, başkasının hakkına saygı duymanın öğretilmesi gerektiğini söyleyen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında bunun olduğunu, şiddet dahil bütün temel hak ve hürriyetlerin ihlaliyle ilgili konuları müfredatta değerlendirdiklerini anlattı.

"Çocuklar üzerinde belirleyici olan sosyal medya."

"Çocuklar üzerinde belirleyici olan sosyal medya."

Tekin, 'Şu an çocuklarımız üzerinde belirleyici olan şey ne aile ne okul, maalesef sosyal medya. Çocuklarımızın karakter inşasında sosyal medya çok dominant. Bütün dünyada böyle.' ifadelerini kullandı. Akran zorbalığına yönelik araştırmalara göre çocukların yüzde 80'e yakınının bu şiddete sosyal medya platformları üzerinden maruz kaldığını aktaran Tekin, şiddetin büyük oranda beslendiği yerlerin bu mecralar olduğunu dile getirdi. Okullarda güvenlik ve eğitim anlamında üzerlerine düşeni yaptıklarını vurgulayan Tekin, 'Fakat daha büyük tehlike şurada. Çocuklarımız dört duvar arasında, odasında ya da telefonuyla baş başa kaldığı zaman, acaba onun karakter inşasında, davranışlarında, hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor? Hangimiz çocuklarımızın sosyal medyadaki ilişkileri üzerinden veya oyun siteleri üzerindeki mesajlaşmaları, yazışmaları üzerinden çocuklarımıza uyarılarda bulunuyoruz?' değerlendirmesini yaptı.

"Aileler ve toplum sorumluluk almalı."

"Aileler ve toplum sorumluluk almalı."

Tekin, 'Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede, polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Kamera kayıtları, hareketli kameralar, acil durum uyarı sistemleri benzeri. Fakat tek başına okullarda alacağımız tedbirler yeterli değil. Bunu başka alanlarda, başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler.' ifadelerini kullandı. Aileleri eğitim süreçlerine dahil etmek amacıyla iyi aile iletişimi ve aile ilişkileri gibi konuları kapsayan Ebeveyn Okulu programını başlattıklarını hatırlatan Tekin, bu yıl ilkokul ve ortaokullara çocuğu yeni başlayacak velilere bu eğitimi almayı zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Çocuğun akademik başarısının da iyileşmesi için öğretmenlerle ve okulla nasıl doğru iletişime girileceği, okulun veliden beklentisi ve güvenlikle ilgili konuların da eğitimlere eklendiğini belirten Tekin, 'İlkokul birinci sınıfa yeni başlayan bir öğrenci, evinde babasının silahına erişip, o silahı çantasına koyup okula götürebiliyorsa, burada ebeveynlerin bu sürecin içerisine biraz daha yakın dahil olması lazım.' ifadelerini kullandı.

Teknoloji şirketlerinin de sorumluluk alması ve aile-çocuk filtrelerinin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, 'Firmalarla biz bu anlamda iletişime geçmek istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle, arkadaşlarımız iletişim halindeler. Bunu çözecek şeyi yapalım.' ifadelerini kullandı. Toplumun diğer kesimlerinin de bu konularda özendirici ifadelerden kaçınması gerektiğini söyleyen Tekin, eleştirilerin sağduyulu biçimde yapılmasını istedi. Bakanlık ve hükümet olarak gereken tedbirleri aldıklarını belirten Tekin, herkesin üzerine bir sorumluluk düştüğünü fark etmek gerektiğini ve öğretmenlerin gördükleri anomali durumlarını ilgili yerlere mutlaka bildirmesi gerektiğini vurguladı. Mevzuattan kaynaklanan sorunların bir kısmının kişisel veri kapsamında değerlendirildiği için ilgili kamusal otoritelere ulaştırılmasında hukuki engel oluşturduğunu, bunların çözümü için TBMM'de bir sürecin başlayacağını da açıkladı. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri açısından kategorize ettiklerini hatırlatan Tekin, son dönemde 7 bakanlıkla yaptıkları çalışmalarda bu tedbirleri artırdıklarını bildirdi.

Eğitim süresinin kısaltılması gündeme gelecek.

Eğitim süresinin kısaltılması gündeme gelecek.

Zorunlu eğitim süresi sebebiyle öğrencilerin üretime ve toplumsal hayata atılmasının uzun sürdüğünü belirten Tekin, 'Bu, bugün belki hemen hayata geçirebileceğimiz bir düzenleme değil ama önümüzdeki dönemde, Türkiye'de eğitim süresinin kısaltılması mutlaka gündeme gelecektir.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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