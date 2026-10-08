Bakan Tekin Okullardaki Şiddete Salgın Dedi: Zorunlu Eğitim Süresi Gündeme Gelecek
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında okullardaki şiddet olaylarına, alınan güvenlik önlemlerine ve zorunlu eğitim süresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, son dönemdeki saldırıları dünya genelinde yaygınlaşan bir süreçle ilişkilendirdi ve çocuklar üzerinde belirleyici olan etkenin ne olduğunu anlattı. Zorunlu eğitimin süresine dair de bir değerlendirme yaptı.
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"Saldırılar dünyada yaygınlaşıyor."
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"Çocuklar üzerinde belirleyici olan sosyal medya."
"Aileler ve toplum sorumluluk almalı."
Eğitim süresinin kısaltılması gündeme gelecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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