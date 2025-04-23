Avukat Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi Yayınının Ardından Gelen Ölüm Tehditlerini Paylaştı
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesinin yankıları hala sürüyor. Minguzzi'nin katili Berkay Budak'ın da henüz reşit olmaması hukuki tartışmaları alevlendirirken ailenin ve ailenin sesini duyurmak isteyenlerin halen daha ölüm tehditleri alması, Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi olayın arka planının da konuşulmasına neden oldu.
Geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın programının konuğu ise Avukat Rezan Epözdemir ve Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ydi. Epözdemir yayından sonra kendisine ve eşine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.
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Candaş Tolga Işık programı böyle duyurmuştu. Ardından tehdit mesajları aldı.
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Işık geçtiğimiz günlerde de kendisinin tehdit edildiğini söyledi.
Dün yayınlanan programda avukat Rezan Epözdemir ve anne Yasemin Minguzzi katıldı.
Programın bir diğer konuğu Avukat Rezan Epözdemir ise kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaştı.
Epözdemir'in paylaştığı mesajlar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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