Avukat Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi Yayınının Ardından Gelen Ölüm Tehditlerini Paylaştı

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesinin yankıları hala sürüyor. Minguzzi'nin katili Berkay Budak'ın da henüz reşit olmaması hukuki tartışmaları alevlendirirken ailenin ve ailenin sesini duyurmak isteyenlerin halen daha ölüm tehditleri alması, Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi olayın arka planının da konuşulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın programının konuğu ise Avukat Rezan Epözdemir ve Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ydi. Epözdemir yayından sonra kendisine ve eşine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.