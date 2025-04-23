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Avukat Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi Yayınının Ardından Gelen Ölüm Tehditlerini Paylaştı

Avukat Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi Yayınının Ardından Gelen Ölüm Tehditlerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 12:06

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesinin yankıları hala sürüyor. Minguzzi'nin katili Berkay Budak'ın da henüz reşit olmaması hukuki tartışmaları alevlendirirken ailenin ve ailenin sesini duyurmak isteyenlerin halen daha ölüm tehditleri alması, Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi olayın arka planının da konuşulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın programının konuğu ise Avukat Rezan Epözdemir ve Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ydi. Epözdemir yayından sonra kendisine ve eşine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti.

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Candaş Tolga Işık programı böyle duyurmuştu. Ardından tehdit mesajları aldı.

Candaş Tolga Işık programı böyle duyurmuştu. Ardından tehdit mesajları aldı.
twitter.com

Işık geçtiğimiz günlerde de kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

Işık geçtiğimiz günlerde de kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

Anne, baba ve teyzeye koruma verildiğini açıklayan Işık, tehditlere rağmen programı yapacağını duyurdu.

Dün yayınlanan programda avukat Rezan Epözdemir ve anne Yasemin Minguzzi katıldı.

Dün yayınlanan programda avukat Rezan Epözdemir ve anne Yasemin Minguzzi katıldı.

Yasemin Minguzzi'nin 23 Nisan'ın Ahmet'in doğum günü olduğunu söylemesinin ardından stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Aile üyelerinin tehdit altında olduklarını, güvenlik nedeniyle taşındıklarını anlattı.

Programın bir diğer konuğu Avukat Rezan Epözdemir ise kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaştı.

Programın bir diğer konuğu Avukat Rezan Epözdemir ise kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaştı.

Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birikte katıldığımız 'Az Önce Konuştum ' isimli programdan sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve Emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması icin başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi'nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

Epözdemir'in paylaştığı mesajlar şöyle;

Epözdemir'in paylaştığı mesajlar şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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