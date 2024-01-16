Saçlarını Pembeye Boyayan Kylie Jenner Yeni İmajıyla Pamuk Şekeri Oldu Çıktı
Saçlarını Pembeye Boyayan Kylie Jenner Yeni İmajıyla Pamuk Şekeri Oldu Çıktı
Yabancı magazinin müdavim isimlerinden Kylie Jenner her giydiği ve her gittiği yer ile gündem olan bir isim. Jenner şimdi de ani imaj değişikliğiyle hem sevenlerini şoka uğrattı hem de eskileri hatırlattı.
Bakalım siz yeni tarzını nasıl bulacaksınız... 👇
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Kardashian ve Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden.
Paylaşımlarıyla adından sık söz ettiren Kylie, aynı zamanda başarılı bir iş kadını: Kendi kurduğu markası sayesinde havada milyonlar, trilyonlar uçuyor!
Sadece işte değil, aşkta da yüzü gülen Jenner şu sıralar oyuncu Timothee Chalamet ile birliktelik yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ödül törenine katılan Kylie'nin estetik işlemleri dikkatleri çekmiş ve oyuncu Cillian Murphy'ye benzetilmişti.
Kylie kötü yorumlara dayanamamış olacak ki beklenmedik bir şekilde tarz değişikliğine gitti!
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Pembe saçlarıyla yeni tarzını paylaşan Kylie, açıklamaya "Merhaba, beni hatırladınız mı?" şeklinde not düştü.
Haliyle akıllara Kylie'nin 2014 yılındaki pembe saçları geldi! 2016 ve 2018 yıllarında da yine saçlarını pembeye boyatmıştı.
Pembe saç sevdasından vazgeçemeyen pamuk şeker Kylie'nin yeni tarzına yorumlar da gecikmedi.
"Yeniden 2014'teyiz"
"Kylie, Cillian'a benzemediği bir açı bulmaya çalışıyor"
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"Tumblr 2014 olsaydı aklını yitirirdi"
"2016 Kylie geri dönüyor"
"Ben mi deliriyorum yoksa açılar yüzünden mi bilmiyorum ama asla ona benzemiyor"
"Zamanda yolculuk mu yaptım?"
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