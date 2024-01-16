Saçlarını Pembeye Boyayan Kylie Jenner Yeni İmajıyla Pamuk Şekeri Oldu Çıktı

Yabancı magazinin müdavim isimlerinden Kylie Jenner her giydiği ve her gittiği yer ile gündem olan bir isim. Jenner şimdi de ani imaj değişikliğiyle hem sevenlerini şoka uğrattı hem de eskileri hatırlattı.

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