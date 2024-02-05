Grammy Grammy Olalı Böyle Hata Yapmadı! Ödül Töreninde "En İyi Rap Şarkısı" Ödülünün Kazananını Karıştırdılar

2024 Grammy Ödüllerinde daha önce karşılaşmadığımız bir hatayla karşılaştık! En iyi rap şarkısı ödülünün kazananı tören sırasında ilan edildiğinde Killer Mike'ın adı söylendi. Fakat Grammy hesabının açıkladığı isim bambaşkaydı. Detaylar👇