Grammy Grammy Olalı Böyle Hata Yapmadı! Ödül Töreninde "En İyi Rap Şarkısı" Ödülünün Kazananını Karıştırdılar
Grammy Grammy Olalı Böyle Hata Yapmadı! Ödül Töreninde "En İyi Rap Şarkısı" Ödülünün Kazananını Karıştırdılar
2024 Grammy Ödüllerinde daha önce karşılaşmadığımız bir hatayla karşılaştık! En iyi rap şarkısı ödülünün kazananı tören sırasında ilan edildiğinde Killer Mike'ın adı söylendi. Fakat Grammy hesabının açıkladığı isim bambaşkaydı. Detaylar👇
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4 Şubat günü 66.'sı gerçekleştirilen Geleneksel Grammy Ödüllerinde birçok isim ödüllerine kavuştu, gece resmen ünlüler geçidine dönüştü!
Taylor Swift Yılın Albümü ve En iyi pop vokal albümünü aldı, hayranları mutluluktan havalara uçtu.
Yılın Şarkısı ödülüne ve kariyerinin ilk Grammy ödülüne kavuşan isim ise Miley Cyrus oldu! Fakat En iyi rap şarkısı ödülünde bazı karışıklıklar yaşandı...
Rapçi Killer Mike dün gece aday gösterildiği üç kategori olan En İyi Rap Albümü, "Scientists & Engineers" ile En İyi Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı dallarında üç tane Grammy aldı.
Ice Spice ve Nicki Minaj 2024 Grammy ödülleri sırasında Grammy resmi hesabında yanlışlıkla en iyi rap şarkısı ödülünü kazanan isimler olarak açıklandılar.
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Gösteri öncesi yapılan canlı yayın sırasında, asıl kazanan Killer Mike, André 3000, Future ve Eryn Allen Kane'in yer aldığı "Scientists & Engineers" şarkısındaki çalışmasıyla ödülün sahibi olarak açıklandı.
X'teki Recording Academy hesabı ödülü yanlışlıkla Ice Spice ve Nicki Minaj'ın "Barbie World" şarkısına verdi. Hata kısa sürede düzeltilmiş olsa da, çok sayıda X kullanıcısı gönderinin ekran görüntülerini yakaladı.
"Barbie The Album'den "Barbie World" ile En İyi Rap Şarkısını Kazanan @nickiminaj & @icespicee_ Tebrik ediyoruz." 👇
Ice Spice ya da Minaj hata hakkında yorum yapmadı.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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