Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Miley Cyrus'ın Grammy Ödül Töreninde Erkek Arkadaşı Maxx Morando'yla Verdiği Samimi Pozlar "Maşallah" Dedirtti

Miley Cyrus'ın Grammy Ödül Töreninde Erkek Arkadaşı Maxx Morando'yla Verdiği Samimi Pozlar "Maşallah" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:04

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Grammy Ödül Töreninde Miley Cyrus, hit şarkısı 'Flowers' ile en iyi solo pop performansı ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti. Geceye erkek arkadaşı Maxx Morando ile katılan başarılı şarkıcı, samimi pozlarıyla epey bi' konuşuldu.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C28wX6...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ı birçoğumuz müzik listelerinden ya da Hannah Montana'dan biliyoruz.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ı birçoğumuz müzik listelerinden ya da Hannah Montana'dan biliyoruz.

Kendisi geçtiğimiz gün Grammy Ödül Töreni'nde ilk Grammy'sini almış ve alkış tufanına tutulmuştu.

Kendisi geçtiğimiz gün Grammy Ödül Töreni'nde ilk Grammy'sini almış ve alkış tufanına tutulmuştu.

Ayırca başarılı şarkıcı, geceye 2021 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Maxx Morando ile katıldı.

Ayırca başarılı şarkıcı, geceye 2021 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Maxx Morando ile katıldı.

İkilinin o videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Çiftin bu tatlı mı tatlı hallerine de sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇

Çiftin bu tatlı mı tatlı hallerine de sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇

'Bu yeni saç stilini şimdi anlıyorum...'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Mutlu olmayı hak ediyor."

"Mutlu olmayı hak ediyor."

"Çok tatlı..."

"Çok tatlı..."

"Beraber harika görünüyorlar."

"Beraber harika görünüyorlar."

"Hayalimdeki çift."

"Hayalimdeki çift."

"Dün gece Miley çok mutlu görünüyordu. Mutlu ve sağlıklı."

"Dün gece Miley çok mutlu görünüyordu. Mutlu ve sağlıklı."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Aynı kuaföre gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Aşırı tatlı."

"Aynı kuaföre gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Aşırı tatlı."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın