Miley Cyrus'ın Grammy Ödül Töreninde Erkek Arkadaşı Maxx Morando'yla Verdiği Samimi Pozlar "Maşallah" Dedirtti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Grammy Ödül Töreninde Miley Cyrus, hit şarkısı 'Flowers' ile en iyi solo pop performansı ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti. Geceye erkek arkadaşı Maxx Morando ile katılan başarılı şarkıcı, samimi pozlarıyla epey bi' konuşuldu.

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