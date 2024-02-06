Miley Cyrus'ın Grammy Ödül Töreninde Erkek Arkadaşı Maxx Morando'yla Verdiği Samimi Pozlar "Maşallah" Dedirtti
Miley Cyrus'ın Grammy Ödül Töreninde Erkek Arkadaşı Maxx Morando'yla Verdiği Samimi Pozlar "Maşallah" Dedirtti
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C28wX6...
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Grammy Ödül Töreninde Miley Cyrus, hit şarkısı 'Flowers' ile en iyi solo pop performansı ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti. Geceye erkek arkadaşı Maxx Morando ile katılan başarılı şarkıcı, samimi pozlarıyla epey bi' konuşuldu.
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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ı birçoğumuz müzik listelerinden ya da Hannah Montana'dan biliyoruz.
Kendisi geçtiğimiz gün Grammy Ödül Töreni'nde ilk Grammy'sini almış ve alkış tufanına tutulmuştu.
Ayırca başarılı şarkıcı, geceye 2021 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Maxx Morando ile katıldı.
İkilinin o videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Çiftin bu tatlı mı tatlı hallerine de sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇
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"Mutlu olmayı hak ediyor."
"Çok tatlı..."
"Beraber harika görünüyorlar."
"Hayalimdeki çift."
"Dün gece Miley çok mutlu görünüyordu. Mutlu ve sağlıklı."
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"Aynı kuaföre gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Aşırı tatlı."
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