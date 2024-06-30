Seçmekte Epey Zorlanacaksınız: Hangi Ünlü Çiftin İlişkisi Gerçek Bir Aşk Hikayesi?

Magazin dünyasında hepimizin merakla takip ettiği ilk konu şüphesiz ki ilişkilerdir! Ünlülerin başlayan ve biten ilişkileri sürekli gündemimizde biliyorsunuz ki. Peki son dönemlerde gördüğünüz çiftler arasında 'bunların aşkı gerçek aşktır' dedikleriniz var mı?

O zaman ankete hazır mısınız? Sizin “Onlarınki gerçek bir aşk hikayesi” dediğiniz çift hangisi olacak bakalım...