Seçmekte Epey Zorlanacaksınız: Hangi Ünlü Çiftin İlişkisi Gerçek Bir Aşk Hikayesi?
Seçmekte Epey Zorlanacaksınız: Hangi Ünlü Çiftin İlişkisi Gerçek Bir Aşk Hikayesi?
Magazin dünyasında hepimizin merakla takip ettiği ilk konu şüphesiz ki ilişkilerdir! Ünlülerin başlayan ve biten ilişkileri sürekli gündemimizde biliyorsunuz ki. Peki son dönemlerde gördüğünüz çiftler arasında 'bunların aşkı gerçek aşktır' dedikleriniz var mı?
O zaman ankete hazır mısınız? Sizin “Onlarınki gerçek bir aşk hikayesi” dediğiniz çift hangisi olacak bakalım...
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Öncelikle son dönemlere damgasını vuran ilişkileri bir görelim. "Aşkları kısa sürede biter" diyenlere inat yaklaşık 2 yıldır beraber olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti gündemin en gözde isimlerinden.
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Son dönemlerde sürekli beraber kameralara yakalanan hatta geçtiğimiz günlerde dudak dudağa görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir de manşetlerden düşmez oldu. Kimileri bu aşka inansa da kimileri için hala reklam çalışması tadında...
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin birlikteliği bir dönem kabul edilmese de şimdilerde gündemden düşmez oldu.
Magazin dünyasının en yeni aşklarından Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Çetin ikilisinin birlikteliği de dillerde.
Ve tabii ki, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti! Oyuncu çift ilişkilerini duyurdukları günden bu yana birbirilerine olan romantik tavırlarıyla ilgi odağı olmuş durumda.
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İşte asıl soru: Sizin “onlarınki gerçek bir aşk hikayesi” dediğiniz çift hangisi?
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