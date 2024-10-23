Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı: Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Filiz Akın'dan Müjdeli Haber Geldi!
Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı: Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Filiz Akın'dan Müjdeli Haber Geldi!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Ünlü oyuncudan müjdeli haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü sanatçı son birkaç aydır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu hatırlarsanız. Hatta Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlardan sonra çok sayıda ameliyat geçirmişti.
Geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın hastane odasından paylaşılan son hali de sevenlerini oldukça endişelendirmişti.
81 yaşındaki ünlü oyuncudan sevindiren haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi. Filiz Akın, hastaneden taburcu olarak evine döndü.
Ünlü isim eve dönüşünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu! Akın, paylaşımına "Herkese merhaba" notunu düştü.
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