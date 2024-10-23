Kalp Krizi Sonucu 56 Yaşında Hayatını Kaybeden Tekin Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Kalp Krizi Sonucu 56 Yaşında Hayatını Kaybeden Tekin Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Ünlü oyuncu Tekin Temel sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Temel, son yolculuğuna uğurlandı.
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Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat gibi projelerde yer alan 56 yaşındaki ünlü oyuncu, sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.
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Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in vefatını ise menajeri duyurmuştu 👇🏻
Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tekin Temel'in cenazesine set arkadaşları katılırken katılımcı sayısının az olması da dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
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