Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Ayrılan Müjde Uzman, Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddialarına Ateş Püskürdü!
Kızılcık Şerbeti'nden Yeni Ayrılan Müjde Uzman, Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddialarına Ateş Püskürdü!
Geçtiğimiz saatlerde Müjde Uzman'ın hikayesinde paylaştığı kedili pozu ve etiketlediği kişi yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını güçlendirmişti. Ünlü oyuncu, X hesabından aşk iddialarına ateş püskürdü.
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İki sezon boyunca Alev karakteri ile Kızılcık Şerbeti'nde rol alan ve bu sezon diziye veda eden Müjde Uzman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bazen özel hayatı bazen dobra açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman, geçtiğimiz aylarda "tükendim" açıklamasıyla da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Ünlü oyuncu, bu kez de dün Instagram hesabından paylaştığı kedili pozu ile gündeme gelmiş, Uzman'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
İddiaları kesin bir dille yalanlayan Uzman, X hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarına resmen ateş püskürdü!
Uzman, "Ülke yanıyor ülke; bırakın kediden aşk çıkartmaya çalışmayı bin senelik arkadaşımla. Bize gerizekalı muamelesi yapmayı da bırakın; tek derdimiz bu konularmış gibi göstere göstere insanları bize düşman ettiniz." açıklamalarında bulundu.
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"Biz nelerle uğraşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz; siz orada enerjinizi bu saçmalıklara harcayıp bir de bu çöplükte sonsuza kadar kalacak bir yerlerinizden uydurma şeyleri üretiyorsunuz." diyen Uzman, "Ne aşkmış yahu!" diyerek resmen isyan etti!
İşte Müjde Uzman'ın paylaşımı 👇🏻
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