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Menajeri Duyurdu: Ünlü Oyuncu Tekin Temel 56 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Menajeri Duyurdu: Ünlü Oyuncu Tekin Temel 56 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 12:56

Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti!

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Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde rol alan şimdilerde ise Kanal 7’nin günlük dizisi Bir Yemin Ettim’le ekrana dönmeye hazırlanan Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde rol alan şimdilerde ise Kanal 7’nin günlük dizisi Bir Yemin Ettim’le ekrana dönmeye hazırlanan Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü oyuncunun vefatını ise geçtiğimiz saatlerde menajeri duyurdu 👇🏻

Ünlü oyuncunun vefatını ise geçtiğimiz saatlerde menajeri duyurdu 👇🏻

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