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Tekin Temel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tekin Temel Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Tekin Temel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tekin Temel Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 13:19

Ekranların sevilen ismi Tekin Temel, yaşamı boyunca pek çok yapımda rol aldı. Tiyatro mezunu olan oyuncu, bugüne kadar filmlerde ve dizilerde aşina olduğumuz karakterlere imzasını attı. Tekin Temel, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Menajeri, Tekin Temel'in vefat ettiğini açıkladı.

Peki Tekin Temel kimdir, neden öldü? Tekin Temel hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı?

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Tekin Temel Kimdir?

Tekin Temel

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 54 yaşında olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu.

Aslen Manisalı olan oyuncu, 1995 yılında itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Tekin Temel Hangi Filmlerde ve Dizilerde Rol Aldı?

Tekin Temel Elli Kelimelik Mektuplar

  • Çiçek Taksi

  • Acı Hayat

  • Sevdaluk 

  • İntikam

  • Kuruluş Osman

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  • Masum Değiliz

  • Afili Aşk

  • Sevda Kuşun Kanadında

  • Memleket Hikayeleri

  • Güneşi Beklerken

  • Kaçak Gelinler

  • Suskunlar

  • Merhaba Hayat

  • Veda

  • Ezel

  • Cam Kırıkları

  • Gece Gündüz

  • Oğlum İçin

  • Büyük Buluşma

  • Çocuklar Duymasın

  • Bizim Aile

  • Üvey Baba

  • Dikkat Bebek Var

  • Abuzer Kadayıf

  • Yılan Hikayesi

  • Bize Ne Oldu

  • Ayrılsak da Beraberiz

  • Ruhsar

  • Elli Kelimelik Mektuplar

Tekin Temel Neden Vefat Etti?

Tekin Temel Neden Vefat Etti?

Tekin Temel, 23 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdi. Ünlü oyunun ölüm haberini, menajeri 'çok üzgünüm' diyerek duyurdu.

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