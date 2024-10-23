Tekin Temel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tekin Temel Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Ekranların sevilen ismi Tekin Temel, yaşamı boyunca pek çok yapımda rol aldı. Tiyatro mezunu olan oyuncu, bugüne kadar filmlerde ve dizilerde aşina olduğumuz karakterlere imzasını attı. Tekin Temel, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Menajeri, Tekin Temel'in vefat ettiğini açıkladı.

Peki Tekin Temel kimdir, neden öldü? Tekin Temel hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı?