Vedadan Sonra Eski Defterler Açıldı: Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın Gülse Birsel Yorumları Yeniden Gündem Oldu!
Vedadan Sonra Eski Defterler Açıldı: Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın Gülse Birsel Yorumları Yeniden Gündem Oldu!
Avrupa Yakası'nın efsanelerinden Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vural Çelik için yayınladığı veda yazısıyla tepki çeken Gülse Birsel hakkındaki söylemleri yeniden gündem oldu.
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.
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Çelik'in cenazesine birçok isim katılım sağlarken Ata Demirer ve Gülse Birsel'in cenazeye katılmak yerine çelenk göndermesi tepki çekmiş, Birsel gelen eleştiriler üzerine bir veda yazısı yayınlamıştı.
Vedadan çok eleştiri içeren Gülse Birsel'in paylaşımı da çok eleştirilmiş ve Birsel paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırmıştı.
Birsel'in veda paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Avrupa Yakası ve diğer yapımlarda yer alan birçok ünlü ismin Gülse Birsel ile anılmak istemediğine dikkat çekerken Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın yıllar önce yaptığı yorumlar da yeniden gündem oldu.
Hümeyra'nın Birsel için "Artık dayanılacak gibi değil. Bu Gülse iyice şımarmaya başladı." yorumu gündeme gelirken 👇🏻
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Peker Açıkalın'ın da Vural Çelik'e üzüldüğünü dile getirdiği anlar ve Gülse Birsel için "Fazlalıkla söz sahibi olmaya yönelik bir davranış biçimi var. Yani "Kalemimi oynatırım, ona göre ha" gibi bir tarzı var" açıklamaları gündem oldu.
Siz Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın Gülse Birsel hakkındaki yorumları için ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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