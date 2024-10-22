Narsist Olarak Nitelendirdi: Aşkım Kapışmak Gülse Birsel'in Vural Çelik İçin Yazdığı Vedayı Yerden Yere Vurdu!
Narsist Olarak Nitelendirdi: Aşkım Kapışmak Gülse Birsel'in Vural Çelik İçin Yazdığı Vedayı Yerden Yere Vurdu!
Aşkım Kapışmak, Gülse Birsel'in Vural Çelik için paylaştığı veda yazısını yerden yere vurdu. Kapışmak, Birsel'i narsist olarak nitelendirdi.
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim tarihinde hayatını kaybetmiş, Gülse Birsel'in cenazeye katılmaması ise tepki çekmişti hatırlarsanız.
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Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilen Gülse Birsel bu kez sosyal medya hesabından bir veda yazısı yayınlamaya karar vermiş ancak Birsel'in veda yazısı da çok eleştirilince ünlü isim paylaşımını silmişti.
Veda yazısı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Gülse Birsel bu kez de Aşkım Kapışmak'ın radarına takıldı. Kapışmak, Birsel'in veda yazısını yerden yere vurdu.
Kapışmak, Gülse Birsel için "Narsizmin kadındaki yansıması" açıklamalarında bulunurken "Ölenin arkasından neleri affediyor insan, asıl sizdeki ne bitmez öfkeymiş 16 sene" dedi.
Aşkım Kapışmak, Birsel'e "Ah sizin bu entellektüel gözükücem diye kurduğunuz kominiler yok mu?" cümleleri ile isyan etti.
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Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'ndaki Aslı karakteri ile hafızalarda kalmasını istediğini söyleyen Kapışmak, "Aslı da başkalarını küçümseyen, yer yer salağa yatan, kendini beğenmiş, ilişki sorunlu ama merhametli bir karakterdi. Ne olursa olsun barışır, iletişim kurar ve eğlenceye vururdu. Burhan ölse arkasından konuşmayacak, mezarında ağlayacak bir kişilikti." açıklamalarında bulundu.
Kapışmak son olarak bu açıklamaların Vural Çelik yaşarken yapılması gerektiğini de belirtti.
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