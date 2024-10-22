Hayasızca Hakaret Suçundan Gözaltına Alınıp Sonra Serbest Bırakılan Sıla Doğu ve Dilan Polat Hesabını Gizledi!
Hayasızca Hakaret Suçundan Gözaltına Alınıp Sonra Serbest Bırakılan Sıla Doğu ve Dilan Polat Hesabını Gizledi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmışlardı. Dilan Polat ve Sıla Doğu bu kez de Instagram hesaplarını gizledi.
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Geçtiğimiz aylarda sırayla tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler, tahliye edildikleri günden itibaren eski hayatlarına geri dönmüş ve sosyal medya paylaşımları ile tepki çekmeye devam etmişlerdi hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz günlerde kendi düzenledikleri partide dudak dudağa görüntüleri ile gündeme gelen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayasızca hareketlerde bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.
İfadeleri alınan Sıla Doğu ve Dilan Polat, dün akşam saatlerinde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Dilan Polat ve Sıla Doğu bu kez de Instagram hesaplarını gizlemeleri ile gündeme geldi.
Ünlü fenomenlerin sosyal medya hesaplarını gizlemelerine sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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görgüsüz hırsızlar
D.P. Hesabını gizliye almış diye bi haber yapıldıkça daha çoook bunlar el üstünde tutulur.
kaç aydır ülkenin gündemi su iki tane sonradan görme....bunca sorunun problemin olduğu ülkede her gün şunları görmek bile çürümüşlüğün en büyük kanıtı...