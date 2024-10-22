Kısmi Felç Geçirmiş: Ablasıyla Görüntüleri Tepki Çeken Dilan Polat Gözaltına Alındığında Yaşadıklarını Anlattı
Kısmi Felç Geçirmiş: Ablasıyla Görüntüleri Tepki Çeken Dilan Polat Gözaltına Alındığında Yaşadıklarını Anlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmışlardı. Dilan Polat, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!
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Geçtiğimiz günlerde kendi düzenledikleri partide dudak dudağa görüntüleri ile gündeme gelen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayasızca hareketlerde bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı hatırlarsanız.
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Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ikili sabah saatlerinde Instagram hesaplarını gizlemeleri ile gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda yeniden art arda paylaşım yapan Dilan Polat, dün yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğularak yardım çağrısında bulundu!
"Böylesine bir şey için hakim karşısına çıkmak benim için çok utanç vericiydi" diyen Dilan Polat 👇🏻
"Bu ülkede neler yaşanıyor ama biz görüldük, iki kardeşin sevgisi görüldü" açıklamalarında bulundu 👇🏻
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İyi olmadığını, acı çektiğini ve travmalarını atlatamadığını da dile getirdi 👇🏻
İşte Dilan Polat'ın açıklamaları👇🏻
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