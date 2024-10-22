Kısmi Felç Geçirmiş: Ablasıyla Görüntüleri Tepki Çeken Dilan Polat Gözaltına Alındığında Yaşadıklarını Anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmışlardı. Dilan Polat, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!